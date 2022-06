Ceará x Atlético-MG: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 15, às 19h (de Brasília), o Ceará enfrenta o Atlético-MG, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Ceará tem até aqui o pior aproveitamento como mandante na competição, com apenas 17% – dois pontos alcançados em 12 disputados. A equipe ocupa o 13º lugar na tabela, com 14 pontos: três vitórias, cinco empates e três derrotas, 42,4% de aproveitamento.

Após a saída de Dorival Júnior, quem comanda a equipe é o técnico Marquinhos Santos, que nesta rodada já não poderá contar com João Ricardo e Bruno Pacheco, suspensos. Vindo de empate por 1 a 1 diante do Goiás, no último domingo, 12, o time agora quer voltar a vencer dentro de casa.

O Galo, que está sete posições acima do adversário, em sexto com 17 pontos, tem em sua campanha até o momento quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas, 51,5% de aproveitamento.

Sem vencer há três rodadas, chega na Arena Castelão pressionado pela torcida. No último sábado, 11, empatou por 1 a 1 com o Santos, em casa. Contra o Vozão, o técnico Antonio Mohamed terá duas baixas confirmadas: os volantes Allan e Jair, que cumprem suspensão. Já o meia Nathan e o atacante Vargas estão de volta e podem ajudar o time nesta rodada.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Brasileiro Série A

19h

Red Bull Bragantino x Coritiba – Premiere

Ceará x Atlético-MG – Premiere e SporTV

20h30

Flamengo x Cuiabá – Premiere

Goiás x Internacional – Premiere

21h30

América-MG x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

Athletico-PR x Corinthians – Globo (apenas para alguns estados)

Brasileiro feminino

15h30

Cruzeiro x Santos – SporTV

