CBF anuncia mudanças na arbitragem e promete traçar impedimento ao vivo

Em evento organizado para anunciar os novos membros da Comissão de Arbitragem da CBF, realizado nesta quarta-feira, 22, na sede da entidade, na zona oeste do Rio de Janeiro, o presidente do departamento Wilson Luiz Seneme apresentou os novos 18 integrantes e aproveitou para anunciar mudanças em alguns procedimentos. Uma delas será a exibição das linhas de impedimento do VAR, que passarão a ser traçadas ao vivo e mostradas nas transmissões das partidas.

“A gente vai disponibilizar a construção da linha do impedimento na transmissão ao vivo. Não vai mais enviar a foto da jogada para a transmissão colocar na sequência. A gente entende que quando as pessoas que estão acompanhando a transmissão começarem a acompanhar a construção da linha, vão entender melhor o final dela”, declarou Seneme.

Desde o início do Campeonato Brasileiro, as decisões dos árbitros têm sido alvo de constantes reclamações e tema de pautas internas de clubes. O exemplo mais recente foi na vitória do Botafogo sobre o Internacional por 3 a 2, no último domingo, 19, no Beira-Rio, quando o árbitro Sávio Pereira causou revolta nos alvinegros por marcar um pênalti e expulsar um jogador logo no início da partida.

Seneme assumiu parte da responsabilidade pelas críticas à arbitragem, mas lembrou que está no cargo há apenas dois meses. “É injusto, tem muito do passado nessas situações. É evidente isso”, disse ele.

Entre os 18 integrantes da Comissão de Arbitragem, estão nomes já conhecidos no ramo, como os ex-árbitros Ricardo Marques Ribeiro e Péricles Bassols. “Cheguei a esses nomes com o máximo de autonomia. Eu sei que eu estou sendo vigiado pelo presidente, assim como os árbitros têm que saber que estão sendo vigiados por nós. Mas essa liberdade de ação eu não tive nem na Conmebol”, disse Seneme.

Confira a lista completa dos integrantes da Comissão de Arbitragem da CBF:

Wilson Luiz Seneme – Presidente da Comissão de Arbitragem

Emerson Augusto de Carvalho – vice-presidente da Comissão de Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro – Membro da CA

Hilton Moutinho Rodrigues – Membro da CA

Regildênia de Holanda Moura – Membro da CA / Responsável Arbitragem Feminina

Ítalo Medeiros de Azevedo – Membro da CA / Estatístico

Alicio Pena Júnior – Gerente Geral do CEAB

Roberto Perassi – Gerente Ensino Arbitragem

Giuliano Bozzano – Gerente Técnico Arbitragem

Péricles Bassols – Gerente Técnico VAR

Lucas Dias Almeida – Gerente VAR

Rodrigo Pereira Jóia – Gerente Administrativo Abitragem

Paulo Roberto da Rocha Camello – Coordenador Físico Arbitragem

Mikael Silva Araújo – Analista Técnico de Vídeos

Edson Rezende de Oliveira – Ouvidoria / Corregedoria Arbitragem

Renata Lee – Coordenadora Administrativa Futsal

Sandro Brechane – Coordenador Técnico Futsal

Nayara Santos Azevedo – Analista Administrativa CA

Tatiana Pacheco Lima Guedes – Analista Administrativa CEAB

