Cano tem média superior a 6 dos últimos 10 artilheiros do Brasileirão

Germán Cano manteve a boa fase e foi o autor de um dos gols na vitória do Fluminense sobre o Goiás, por 3 a 2, na última quarta-feira, 20, no Serrinha, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado levou o o Tricolor ao G-4 e ampliou a vantagem do argentino na artilharia da competição. Com 11 tentos em 18 jogos, o atacante tem média (0.61) melhor do que seis dos dez últimos goleadores máximos do Brasileirão.

Cano atuou 1.440 minutos nesta edição e marca a cada 130, menos de uma vez a cada duas partidas. Entre os 11 gols, cinco aconteceram nas últimas seis rodadas, que representaram a crescente do Tricolor na tabela. Isolado na estatística, é seguido por Jonathan Calleri (São Paulo) e Pedro Raúl (Goiás), ambos com nove bolas nas redes.

A uma rodada do fim do primeiro turno, Germán Cano conta com expressiva marca. Com 0.61 gols por partida, o jogador de 34 anos fica atrás apenas de quatro goleadores desde 2013: Gabigol em 2019 (0.86), Ricardo Oliviera em 2015 (0.62) e seu ex-companheiro Fred em 2014 (0.64) e 2012 (0.71). Todas as outra seis campanhas tiveram média inferior à do camisa 14 do Fluminense.

Confira a média de gols dos últimos artilheiros do Campeonato Brasileiro:

2021: Hulk – Atlético Mineiro (0.54)

2020: Claudinho – RB Bragantino (0.51) e Luciano – São Paulo (0.56)

2019: Gabigol – Flamengo (0.86)

2018: Gabigol – Santos (0.51)

2017: Jô – Corinthians (0.53) e Henrique Dourado – Fluminense (0.56)

2016: Diego Souza – Sport (0.41), Fred – Atlético Mineiro (0.41) e William Pottker – Ponte Preta (0.45)

2015: Ricardo Oliveira – Santos (0.62)

2014: Fred – Fluminense (0.64)

2013: Éderson – Athletico Paranaense (0.58)

2012: Fred – Fluminense (0.71)

Cano é um dos centroavantes em maior evidência na América do Sul. Desde 2018, quando brilhou no Independiente Medellín, da Colômbia, o atacante fez 145 gols, sendo 71 deles com as camisas de Vasco e Fluminense.

Agora, o atacante segue em busca de mais uma marca: figurar entre os estrangeiros com mais gols em Campeonatos Brasileiros. Cano já balançou as redes 25 vezes no torneio e está a seis de igualar Pedro Rocha (ídolo uruguaio do São Paulo; morreu em 2013), Narciso Doval (argentino que fez sucesso em Flamengo e Fluminense; morreu em 1991) e Francisco Arce (paraguaio ídolo em Palmeiras e Grêmio; treinador do Cerro Porteño), na décima posição. O líder do ranking é Dejan Petkovic (sérvio que brilhou em diversos clubes do Brasil), com 83 tentos.

