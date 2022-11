Campeão, Palmeiras vai em busca de mais recordes no Brasileirão

O Palmeiras é, oficialmente, campeão do Campeonato Brasileiro. A taça foi confirmada na última quarta-feira, 2, com a derrota do Internacional para o América Mineiro e, de quebra, uma goleada alviverde sobre o Fortaleza. O time de Abel Ferreira é dono das principais estatísticas da competição, já quebrou o recorde de maior invencibilidade como visitante na história dos pontos corridos, mas ainda vai em busca de mais marcas a três rodadas do fim.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Em 35 partidas, o Palmeiras somou 22 vitórias, 11 empates e só duas derrotas, um aproveitamento de 73% dos pontos disputados. Com mais três compromissos a serem cumpridos na competição, o alviverde está próximo de se tornar a equipe que menos perdeu em uma edição de pontos corridos do torneio.

A tendência é que consiga superar a própria campanha de 2018, o São Paulo de 2006 e o Flamengo de 2019, que tiveram quatro reveses. Entre 2005 e 2003, quando a disputa contava com mais de 20 times, também nenhuma equipe foi superior no ranking, proporcionalmente.

Exímio no aproveitamento como visitante, a equipe já alcançou maior série de invencibilidade fora de casa da história do Brasileirão de pontos corridos: 19 jogos. A conta soma 17 partidas deste ano com duas da edição de 2021. De quebra, o Verdão está muito próximo de duas outras marcas atuando como visitante.

Continua após a publicidade

Em 17 jogos longe do Allianz Parque, o Palmeiras venceu dez e empatou sete, o que representam 37 pontos. O time com melhor campanha fora de casa na era dos pontos corridos é o Fluminense de 2012, que somou 39 pontos.

Basta, com isso, somente uma vitória, que pode ser conquistada já no próximo domingo, 6, contra o Cuiabá, para alçar o Palmeiras ao posto de melhor visitante da história do Brasileirão neste sistema de disputa.

Um empate ou uma vitória na próxima partida também faz o Verdão se tornar o time com menos derrotas fora de casa em uma edição desde 2003, tendo em vista que há apenas mais dois jogos como visitante – diante do Cuiabá e do Internacional.

Invicto longe de seus domínios, o Palmeiras já, no mínimo, igualou o recorde do Fluminense de 2012, que perdeu duas partidas no ano em que foi tetracampeão brasileiro.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens