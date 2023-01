Cabe no seu time? Fora dos planos do Corinthians, Luan busca novo clube

Em mais um início de temporada, segue a indefinição sobre o novo destino do meia-atacante Luan, do Corinthians. Sem sucesso em sua passagem por empréstimo pelo Santos, o jogador, que brilhou pelo Grêmio e já conquistou o prêmio de Rei da América em 2017, não faz parte dos planos do Timão para 2023.

Aos 29 anos, Luan entrou em campo 11 vezes em 2022, sendo oito pelo Peixe e três pelo Corinthians. Marcou apenas um gol e deu uma assistência. Com contrato para se encerrar no fim deste ano, pode precisar de novos rumos para se destacar nesta temporada, uma vez que não agrada ao treinador Fernando Lázaro.

Contratado pelo Grêmio em 2013, o jogador foi promovido ao profissional no ano seguinte. Pouco tempo depois, se consagrou na equipe gaúcha e, até 2018, foi um dos destaques do plantel, com papel de destaque na conquista da Libertadores há seis temporadas.

Em 2020, trocou o Imortal pelo Timão, onde foi perdendo espaço após um início animador. Cercado de problemas físicos, especulações acerca do estado emocional e polêmicas por aparições em festas, não balançou a rede nem dez vezes com a camisa do Corinthians.

Meia-atacante que já demonstrou boa capacidade de articulação ofensiva e chegada à área, Luan deve procurar uma nova chance em outro clube. Apesar do salário alto, o nome do atleta foi citado em especulações envolvendo Goiás e Fortaleza.