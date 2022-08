Bustos, alvo do São Paulo, foi de promessa na Argentina a decepção no City

O São Paulo está póximo de anunciar a contratação de Nahuel Bustos, argentino de 24 anos, do Manchester City. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, da TyC Sports, o jogador chega ao Brasil por um empréstimo de um ano, com opção de compra. O atacante deixou o Talleres, em 2020, como promessa, mas decepcionou na Europa, nunca jogou pelo time inglês e não brilhou no Girona, pela segunda divisão da Espanha, nas duas últimas temporadas.

Bustos estreou como profissional pelo Talleres aos 17 anos. À época, pela segunda divisão do Campeonato Argentino, o atacante ainda retornou ao sub-20 e repetiu esse movimento nos anos seguintes.

Foi assim que, no segundo semestre de 2018, o atacante apareceu com mais destaque, treinado por Juan Pablo Vojvoda, hoje no Fortaleza. Na ocasião, fez 11 jogos na reta final de ano no Talleres e anotou cinco gols.

Ele foi emprestado para o Pachuca, do México, no início de 2019, mas só oito jogos depois, retornou à Argentina, quando brilhou. Entre o fim de 2019 e o início de 2020, antes da paralisação do futebol em razão da Covid-19, anotou dez gols com a camisa do Talleres, despertando interesse do Manchester City.

A equipe inglesa desembolsou 6,5 milhões de euros pelo atacante de 20 anos, já com um empréstimo acertado para o Girona, time espanhol do Grupo City.

Em dois anos, Bustos não se firmou como titular na segunda divisão da Espanha e anotou 13 gols em 81 partidas. Entretanto, mesmo sem conquistar a titularidade e se firmar, os números mais recentes não são ruins: em La Liga 2 da temporada 2021/22, precisou de 129 minutos para balançar as redes.

Nahuel Bustos se destacou como atacante centralizado e chega ao São Paulo como mais uma opção de centroavante. Ainda assim, o argentino, por ser bastante rápido e versátil, pode atuar ao lado de seu compatriota Jonathan Calleri, artilheiro do Tricolor na temporada.

