Brigando por tudo: os números da virada de chave do Flamengo

Um vídeo de parte dos jogadores titulares do Flamengo – poupados durante a goleada por 5 a 0 sobre o Athletico Paranaense, no último domingo, 14, em confronto pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro – cantando ainda no gramado junto à torcida no Maracanã, enquanto realizavam aquecimento, retratou a maré positiva no lado rubro-negro do Rio de Janeiro.

A publicação do perfil oficial do clube no Twitter mostrou nomes como Gabriel Barbosa, Pedro, Arrascaeta e até o recém-chegado Arturo Vidal pulando em sintonia com os 62.716 presentes no estádio.

Desde que Dorival Júnior assumiu o clube, em 10 de junho, o time vive o seu melhor momento. Invicto há dez jogos, o Flamengo não perde desde o tropeço por 1 a 0 para o Corinthians, há pouco mais de um mês. No período, venceu nove vezes, com 24 gols marcados e apenas dois sofridos, com 93,3% de aproveitamento.

Se somado ao retrospecto pouco antes da última derrota, pela 16ª rodada do Brasileirão, foram mais quatro vitórias, ou seja, 13 triunfos nos últimos 15 jogos disputados, um aproveitamento de 88,8% dos pontos disputados no período.

O Rubro-Negro subiu na tabela do Campeonato Brasileiro – saltou da 14ª colocação com Paulo Sousa para a vice-liderança com Dorival -, alcançou a semifinal da Libertadores e está nas quartas de final da Copa do Brasil.

Será que a rapaziada que ficou na reserva hoje tava feliz? 🤩 #VamosFlamengo pic.twitter.com/TvVjTKsqML — Flamengo (@Flamengo) August 15, 2022

Nos sete últimos jogos realizados no Maracanã, a média de público foi de 61.195 presentes, de acordo com os boletins financeiros. A retomada passa, e muito, por uma nova lua de mel com torcedores.

De todas as partidas como mandante foi emblemática a vitória diante do Atlético Mineiro, pelo decisivo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos bastidores, o confronto é visto como responsável por uma virada de chave, pois representou a classificação após perder a ida por 2 a 1 e eliminação de um grande rival interestadual.

Nos últimos dez jogos, o time criou 43 grandes chances, segundo o site de estatísticas Sofascore – que considera os lances em que o finalizador está cara a cara com o goleiro rival e, também, pênaltis. Dominante, o Flamengo cedeu apenas duas grandes chances de gol nesta sequência.

O próximo compromisso do Rubro-Negro colocará à prova toda a evolução conquistada. Será, novamente, contra o Furacão, mas valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Após um empate sem gols no primeiro jogo, qualquer vitória classifica as equipes.

O duelo ocorre da próxima quarta-feira, 17, às 21h30, na Arena da Baixada.

