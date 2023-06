Brasileirão: Palmeiras se aproxima da liderança e G-4 sofre mudanças

O Campeonato Brasileiro está cada vez mais disputado na parte de cima da tabela. Pela 9ª rodada, neste domingo, 4, o vice-líder Palmeiras diminuiu a distância para o Botafogo e agora apenas um jogo separa os rivais. O G-4 mudou de formação com a vitória do Grêmio, que superou o São Paulo de Dorival Jr e roubou a posição da equipe tricolor. Ao mesmo tempo, o Fluminense espantou a sequência negativa e voltou a vencer. Confira como foram os jogos:

Palmeiras 3 x 1 Coritiba

Nada de empates… o Palmeiras quebrou a sequência sem vitórias no Brasileirão e, ao mesmo tempo, manteve sua invencibilidade no campeonato. Dentro de casa, no Allianz Parque, o Verdão levou a melhor no duelo alviverde contra o Coritiba e construiu a vitória logo cedo. No primeiro tempo, Artur e Rony marcaram e, na etapa final, Rony voltou a balançar a rede para fechar a conta. O Coxa ainda diminuiu com Alex Manga, mas longe de ameaçar uma reação maior. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira encosta no líder Botafogo e diminui a distância para apenas dois pontos.

Grêmio 2 x 1 São Paulo

Grêmio e São Paulo agora vivem momentos opostos na temporada, mas nem céu ou inferno. Depois de classificar na Copa do Brasil, o time gaúcho voltou a vencer, embalou no Brasileirão e agora dorme no G-4 do campeonato. Ao mesmo tempo, o tricolor paulista levou um susto no meio de semana e emendou a segunda derrota seguida com Dorival Jr. Logo com 15 minutos, tocaram para o Calleri e ele marcou. A virada veio ainda no primeiro tempo, em pênalti convertido por Cristaldo e jogada de Suárez para Reinaldo (que praticou a lei do ex). O Imortal agora soma 17 pontos na competição, enquanto o Tricolor paulista apenas 15 até aqui.

CLUBE E TORCIDA, JUNTOS! 🇪🇪🎺 Foram mais de 42 mil Tricolores empurrando o time à virada. O alento de cada um na arquibancada fez a diferença na nossa vitória. VOCÊS SÃO DEMAIS! 💙 pic.twitter.com/DjvoQodxBY — Grêmio FBPA (@Gremio) June 4, 2023

Outros resultados da rodada:

Fortaleza 0 x 0 Bahia

Athletico 1 x 0 Botafogo

Cruzeiro 0 x 1 Atlético

América 2 x 0 Corinthians

Santos 1 x 1 Internacional

Fluminense 2 x 1 Bragantino

Goiás 0 x 1 Cuiabá