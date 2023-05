Brasileirão: liderança segue com Botafogo e Palmeiras empata no clássico

A 7ª rodada do Brasileirão teve início neste sábado, 20, com sete partidas disputadas e clássico no Rio de Janeiro e São Paulo. O líder Botafogo conseguiu se recuperar após sofrer sua primeira derrota na competição e venceu o duelo contra o Fluminense, para se manter isolado na ponta. Ao mesmo tempo, o vice-líder Palmeiras ficou no empate contra o rival Santos e viu o Glorioso aumentar a distância. O Galo e o São Paulo de Dorival seguem embalados e América venceu para deixar o Coritiba na lanterna. Confira os jogos:

Botafogo 1 x 0 Fluminense

Pelo futebol apresentado pelas duas equipes, Botafogo e Fluminense chegaram para o clássico carioca com grandes expectativas. No gramado sintético do Nilton Santos, o líder do Brasileirão conseguiu se impor e controlar a maioria das ações mesmo sem a posse de bola. O gol da vitória aconteceu na bola parada, quando o zagueiro Victor Cuevas aproveitou o cruzamento de Tiquinho Soares, aos 29 minutos da segunda etapa. Ao som do apito final, os números do encontro refletiram o que foi a partida: 66% de posse para o time de Fernando Diniz e apenas três finalizações no jogo. A Estrela Solitária de Luís Castro chutou 21 vezes apesar dos 34% de posse e foi premiado com a vitória.

Com o resultado, o Glorioso segue na liderança por mais uma rodada. Agora a equipe carioca soma 18 pontos em sete partidas disputadas e com três pontos de diferença para o vice-líder Palmeiras, que não venceu o clássico.

Quem está AUTORIZADO a liderar o Brasileirão aí? ☝🏾🔥 #VamosBOTAFOGO 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/vckqfD2yeg — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 21, 2023

Santos 0 x 0 Palmeiras

Clássico paulista na Vila Belmiro e no encontro da melhor defesa com o melhor ataque do Brasileirão ninguém levou a melhor. O Santos fez jogo duro com o Palmeiras e complicou a vida do rival. O primeiro tempo foi equilibrado, com boas chances para os dois lados. Já na etapa final, o Peixe foi reativo e apostou nos últimos minutos para uma pressão. O cansaço foi tônica no segundo tempo também e as duas equipes cometeram erros. O equilíbrio reinou na Baixada e a partida terminou com o marcador zerado.

O Palmeiras de Abel Ferreira é o único time invicto no Brasileirão, mas segue na vice-liderança. Com 15 pontos conquistados em sete jogos, o Verdão tem quatro vitórias e três empates. O Santos de Odair Helmann soma 11 pontos até aqui e dorme no meio da tabela.

Final de #SANxPAL no Alçapão e tudo igual no placar. pic.twitter.com/p78YTounP1 — Santos FC (@SantosFC) May 21, 2023

Outros resultados:

Bahia 1 x 1 Goiás

Bragantino 2 x 0 Athletico

São Paulo 4 x 2 Vasco

Coritiba 1 x 2 Atlético-MG

América 2 x 1 Fortaleza