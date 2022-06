Brasileirão e mercado da bola: o resumo do final de semana

A agitada 14ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou o último fim de semana de junho com clássicos disputados, jogos quentes e até virada improvável. Além disso, houve título no Sub-17 e movimentações do mercado da bola em todo o mundo. Confira um resumo do fim de semana:

Rodada com clássicos e virada espetacular

A rodada do Brasileirão começou mais cedo. Na sexta-feira, o Inter recebeu o Coxa e somou três pontos na competição. No sábado, após a goleada por 4 a 0 pela Copa do Brasil, Corinthians e Santos voltaram a se enfrentar e dessa vez o clássico disputado na Neo Química ficou no 0 a 0. Já o Flamengo fez festa no Maracanã e venceu o América-MG por 3 a 0. Ainda no sábado, o Atlético-MG conseguiu uma virada improvável já na reta final e venceu o Fortaleza por 3 a 2 no Mineirão.

Já no domingo, o Botafogo recebeu o o Fluminense para o clássico carioca – o Glorioso não conseguiu se impor e viu o rival tricolor vencer por 1 a 0. O líder Palmeiras visitou o Avaí na Ressacada e empatou por 2 a 2, desperdiçando a chance de aumentar sua vantagem no topo da tabela. Fechando a rodada, o São Paulo não conseguiu vencer o Juventude, que segurou o empate sem gols no Morumbi, 0 a 0, e a equipe Jaconera deixou a lanterna da competição.

Título no Sub-17

No domingo, Palmeiras e Vasco decidiram o título da Copa do Brasil Sub-17. As crias da Academia alviverde foram superadas pelos cruzmaltinos por 4 a 2, mas, por conta da vantagem no jogo de ida, vencido por 4 a 1, o Verdão ainda assim ficou com o título da Copa. O destaque foi o atacante Endrick. A estrela do Palmeiras brilhou mais uma vez e anotou dois gols na finalíssima, comandando o tricampeonato da equipe.

Yuri Alberto perto do Timão

No mercado da bola, o Corinthians movimentou o final de semana. A equipe de Vitor Pereira tenta fechar com Yuri Alberto para o ataque alvinegro e pode envolver os atletas Ivan e Mantuan na negociação. Além disso, o Corinthians segue de olho no chileno Erick Pulgar. Já no futebol internacional, Gareth Bale deixou o futebol europeu e rumou aos Estados Unidos – o atleta galês foi anunciado como novo reforço do Los Angeles FC.