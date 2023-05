Brasileirão: 4ª rodada tem Botafogo 100% e líder com o Palmeiras na cola

A liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro não se discute. A quarta rodada do Brasileirão confirmou mais uma vez a boa fase do Glorioso, que segue 100% na competição e embalado. Ao mesmo tempo, na cola do clube alvinegro, o Palmeiras venceu fora de casa e postulou a mais um título. A dupla é seguida por Cruzeiro e Fortaleza. Na parte de baixo, Flamengo de Sampaoli e Galo de Coudet flertam com a zona de rebaixamento.

Corinthians e Fortaleza fecham a quarta rodada do campeonato nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. A equipe paulista busca recuperação depois de um início conturbado, enquanto o Leão do Pici pode ser vice-líder.

Botafogo 2 x 0 Atlético-MG

O Botafogo de Luís Castro não sabe o que é perder há 14 jogos. A sequência de invencibilidade se manteve neste domingo, 7, quando a equipe recebeu o Galo no Engenhão. Mesmo com um time alternativo e sem peças como Tiquinho Soares, o Glorioso conseguiu ser superior ao adversário e fez 2 a 0 no placar final. A dupla Victor Sá e Matheus Nascimento balançou a rede.

O resultado mantém o carioca alvinegro na liderança isolada do Brasileirão, agora com 12 pontos em 12 disputados. O Galo de Coudet dorme na 14ª posição e flerta com o Z-4, separados por apenas um ponto.

Goiás 0 x 5 Palmeiras

Outra equipe invicta no campeonato é o Palmeiras de Abel Ferreira. Com a escalação titular na cabeça de qualquer torcedor, o time paulista atropelou no duelo alviverde, também neste domingo, sem tomar conhecimento do adversário. Na Serrinha, Artur, Veiga, Endrick e Dudu marcaram e contaram com gol contra de Sidimar. O resultado empolga e deixa o Palmeiras na vice-liderança, de olho na ponta da tabela.

Grêmio 3 x 3 RB Bragantino

O Grêmio sofreu neste domingo, mesmo dentro de casa, e não conseguiu a vitória contra o organizado Bragantino de Pedro Caixinha. Apesar da chuva de gols, as duas equipes ficaram no empate por 3 a 3. Apesar do resultado, a torcida tricolor gaúcha festejou um dos momentos mais aguardados: Luis Suárez marcou seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro.

Outros resultados da rodada:

Cruzeiro 2 x 1 Santos

Fluminense 1 x 1 Vasco

América-MG 1 x 2 Cuiabá

Bahia 3 x 1 Coritiba

São Paulo 2 x 0 Internacional

Athletico-PR 2 x 1 Flamengo