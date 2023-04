Brasileirão: 3ª rodada teve show do Fortaleza, dérbi e Botafogo 100%

A terceira rodada do Brasileirão 2023 agitou o fim de semana e consolidou o Botafogo como líder isolado, com 100% de aproveitamento, seguido por Fortaleza e Palmeiras, que conseguiram triunfos maiúsculos e tem sete pontos. Já na parte de baixo da tabela, Flamengo e Corinthians, derrotados em clássicos, se aproximaram da zona de rebaixamento.

Nesta segunda, 1º de maio, às 20h (de Brasília), o Vasco recebe o Bahia no fechamento da rodada, em jogo que terá transmissão dos canais SporTV e Premiere.

No sábado, no jogo mais aguardado da rodada, o atual campeão Palmeiras venceu o dérbi contra Corinthians no Allianz Parque por 2 a 1, com gols de Murilo e Raphael Veiga, que comemorou relembrando o “chororô” de seu ídolo, Valdivia — Piquerez fez contra, após escanteio cobrado por Roger Guedes, o tento dos visitantes — e afundou o rival em crise. Ainda em busca de um técnico para substituir Cuca, o Timão tem apenas três pontos e é 16º colocado, à beira do Z4.

No mesmo, dia o Fortaleza quebrou a invencibilidade do Fluminense com um triunfo por 4 a 2, no Castelão, com atuação contundente e gols de Thiago Galhardo, Moisés (dois) e Hérculos, enquanto Alan Carvalho e John Kennedy diminuíram para o Tricolor. Em outro aguardado duelo do dia, o Atlético-MG bateu o Athletico-PR no Mineirão por 2 a 1, com dois gols de Hulk e um de Vítor Roque para os visitantes.

Continua após a publicidade

Em Bragança Paulista, o Cruzeiro manteve sua reação no torneio e bateu o Red Bull Bragantino por 3 a 0, com gols de Ramiro, Gilberto e Bruno Rodrigues, e chegou a seis pontos.

DEU LEÃO NO CASTELÃO🦁 Fortaleza de Vojvoda supera o Fluminense de Diniz por 4 a 2 em grande jogo e com festa no Castelão: ⚽️ Thiago Galhardo 🦁

⚽️ Moisés 🦁

⚽️ Alan ⚔️

⚽️ Moisés 🦁

⚽️ John Kennedy ⚔️

⚽️ Hércules 🦁 pic.twitter.com/bepbM7FKzW — Placar (@placar) April 29, 2023

No domingo, o Botafogo bateu o Flamengo por 3 a 2 no Maracanã, em clássico quente e repleto de polêmicas, válido pela terceira rodada. Tiquinho Soares, duas vezes, e Danilo Barbosa marcaram pelo clube alvinegro, enquanto o zagueiro Léo Pereira fez os dois gols do time mandante. Com apenas três pontos, o Rubro-Negro ocupa a 12ª colocação no momento.

Os clubes gaúchos fecharam a rodada de domingo. No Beira-Rio, o Inter bateu o Goiás por 1 a 0 com gol de Carlos de Pena e chegou a sete pontos. No Mato Grosso, o Grêmio bateu o Cuiabá por 2 a 1, com tentos de Vina e Everton Galdino, e foi a seis pontos, dentro do chamado G8.

Os resultados da terceira rodada:

Fortaleza 4 x 2 Fluminense

Coritiba 1 x 1 São Paulo

Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Santos 3 x 2 América-MG

Bragantino 0 x 3 Cruzeiro

Atlético-MG 2 x 1 Athletico-PR

Flamengo 3 x 2 Botafogo

Cuiabá 1 x 2 Grêmio

Inter 1 x 0 Goiás

Vasco x Bahia