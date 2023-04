Brasileirão 2023 vai começar: quem são os destaques dos clubes da Série A

O Campeonato Brasileiro 2023 promete fortes emoções e briga intensa, claro, pela liderança. A 21ª edição na era dos pontos corridos começa neste sábado, 15, e irá embalar o calendário nacional até dezembro.

Como manda a tradição, PLACAR preparou o guia completo do torneio com os principais destaques dos vinte clubes da série A. A revista já está disponível em dispositivos iOS e Android e, em breve, chegará em sua versão impressa às bancas de todo o país.

Palmeiras: Raphael Veiga

Com a moral renovada depois de ter sido convocado para seleção, Veiga chega à sua quinta temporada no alviverde como um dos principais remanescentes do elenco multicampeão. Com um ótimo chute de canhota, já fez muitos gols decisivos.

Internacional: Maurício

Aos 21 anos, o meia habilidoso foi um dos destaques na campanha do vice do Colorado ano passado. É novamente a esperança para esta temporada.

Fluminense: Marcelo

O ‘moleque de Xerém’ retornou ao clube formador e ao futebol brasileiro aos 34 anos. Experiente e igualmente talentoso pode brilhar no Brasileiro.

Corinthians: Yuri Alberto

Centroavante fez por onde e o Timão investiu: comprou em definitivo o atleta junto ao Zenit, da Rússia. O camisa 9 fez 11 gols em 28 jogos pelo clube ano passado, é a esperança de gols.

Flamengo: Arrascaeta

O atleta da seleção uruguaia é uma das estrelas do time Rubro-Negro e não é de hoje. É capaz de lances decisivos e espetaculares.

Athletico Paranaense: David Terans

Uruguaio vai para sua segunda temporada no Furacão cercado por expectativas. Atacante talentoso, tem boa finalização e poder de criação.

Atlético Mineiro: Paulinho

Cria do Vasco, o atacante passou quatro temporadas no futebol alemão. Agora, de volta ao Brasil, fez ótimas partidas no Campeonato Mineiro. Retorno animador.

Fortaleza: Thiago Galhardo

Ex-Ceará e Inter, o atacante chegou ano passado e logo se tornou referência ofensiva. Foram sete gols em 19 jogos.

São Paulo: Calleri

Artilheiro da equipe no ano passado, com 27 gols, o atacante argentino é novamente a principal arma do time de Rogério Ceni, principalmente depois da lesão do meia Galoppo.

América Mineiro: Martín Benitez

O meia argentino que se destacou no Coelho, quando estava emprestado pelo Independiente, renovou por mais dois anos. Habilidoso, tem potencial para contribuir com gols e assistências.

Botafogo: Tiquinho Soares

Foram seis gols e duas assistências em 14 partidas no Brasileiro do ano passado. Tiquinho chegou ao instável Botafogo em agosto de 2022 e se tornou o melhor reforço da era Textor.

Santos: Lucas Lima

Aos 32 anos, o meia retorna ao Santos depois de sete anos e boa passagem. No entanto, ele agora precisará vencer as desconfianças dos torcedores após temporadas ruins no Fortaleza e Palmeiras.

Goiás: Tadeu

Único goleiro desta lista, Tadeu é a esperança do Goiás por uma boa temporada.

Red Bull Bragantino: Matheus Fernandes

Volante de 24 anos pertence ao Palmeiras e atuou pelo Furacão ano passado. Em ambas as equipes, teve passagens frustradas. Quem sabe agora pode voltar a encantar.

Coritiba: Alef Manga

Centroavante veloz, se destacou ano passado atuando pela esquerda, quando foi o artilheiro do Coxa com 26 gols.

Cuiabá: Rodriguinho

Aos 35 anos, o meia experiente com passagem de sucesso pelo Corinthians é o principal nome desse modesto Cuiabá.

Cruzeiro: Gilberto

Principal reforço neste retorno da Raposa à elite do futebol nacional, Gilberto chega com moral de um bom retrospecto recente. Em dez edições de Brasileiro, marcou 73 gols.

Grêmio: Luis Suárez

Ele que tem bônus por meta de gols no Grêmio, já mostrou para que veio no Gauchão: 11 gols, quatro assistências em 15 jogos. Certamente brigará pela artilharia do Brasileiro.

Vasco: Andrey

Volante de 18 anos já mostrou toda a personalidade na campanha do cruzmaltino no ano passado. Vendido ao Chelsea, deve jogar poucos meses pelo Brasileiro, mas até lá seguirá brilhando por aqui.

Bahia: Biel

Atacante de 22 anos teve ótimas passagens pelo Fluminense e Grêmio. É o principal reforço do tricolor baiano.