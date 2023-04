Brasileirão 2023 estreia com show do Flu e vitórias de Palmeiras e Vasco

O sábado, 15, marcou o tão esperado início do Campeonato Brasileiro 2023. No primeiro dia de jogos, 14 times entraram em campo: alguns fizeram a lição de casa, outros surpreenderam e outros amargaram uma estreia com derrota. Do show do Fluminense ao tropeço de São Paulo e Galo, da constância do Palmeiras à eficiência do Vasco, confira como foi a primeira rodada do Brasileirão até aqui:

Lição de casa

Atual campeão, o Palmeiras abriu o Campeonato Brasileiro fazendo a lição de casa e já garantindo três pontos. Apesar do resultado positivo, o encontro contra o Cuiabá, no Allianz, teve suas dificuldades. O jovem Endrick abriu o placar para o Verdão, que viu Raniele empatar ainda no primeiro tempo. Depois que o Dourado ficou com um jogador a menos – Filipe Augusto foi expulso – a equipe de Abel Ferreira (que também recebeu vermelho) festejou o tento da vitória com Flaco López. Ainda assim, o Cuiabá assustou e Weverton precisou fechar o gol para garantir o 2 a 1 no placar final.

3x tricolor

Em Belo Horizonte, no Independência, o América recebeu o Fluminense e quem se deu melhor foram os visitantes. Depois de um primeiro tempo de superioridade do Coelho, a segunda etapa só deu tricolor. Após desperdiçar pênalti, Germán Cano abriu o placar. O técnico Fernando Diniz promoveu a estreia de Lelê, que mudou completamente o jogo. O atacante serviu John Kennedy para o segundo e, mais tarde, o próprio Lelê matou o jogo e cravou 3 a 0 no placar final.

Início ‘on fire’

Pressionados pelos recentes resultados negativos e performances questionáveis, Botafogo e São Paulo se encontraram no Rio de Janeiro, no Engenhão, para a primeira rodada do campeonato. Intensidade marcou os primeiro minutos do Glorioso, que empurrou o rival para trás e marcou logo o primeiro gol. O problema é que logo no primeiro ataque do tricolor o empate veio. O empate não parecia querer sair do placar, até que, já na reta final, Eduardo decidiu para o alvinegro carioca e cravou 2 a 1 no placar final.

Retorno cruzmaltino

O Galo estreou em BH, com apoio da massa atleticana, mas acabou tropeçando. De volta à elite do futebol brasileiro, o Vasco foi intenso e eficiente nos primeiros 10 minutos de jogo: Andrey Santos e Gabriel Pec anotaram dois gols para o cruzmaltino. O Atlético diminuiu ainda no primeiro tempo, com Lemos, mas não conseguiu arrancar o empate e muito menos a virada. O Gigante da Colina garantiu 2 a 1 no placar final e três pontos importantes logo na estreia.

Outros resultados:

Athletico-PR 2 x 0 Goiás

Bragantino 2 x 1 Bahia

Fortaleza 1 x 1 Internacional