Bragantino despenca e pode ver Z4 perto; as chances de queda no Brasileiro

Derrotado por 2 a 0 pelo Santos na última segunda-feira, 17, o Red Bull Bragantino vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Acumulando apenas duas vitórias em 13 partidas disputadas no segundo turno – somente 11 pontos somados -, a equipe do interior paulista esbarra em dificuldades com desfalques e um elenco inexperiente, o que faz o Z-4 já se tornar uma ameaça, apesar de ainda distante.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe tem apenas 1,7% de chance de rebaixamento. No entanto, ser o quarto pior do segundo turno e vir de apenas uma vitória nos últimos dez jogos liga o sinal de alerta.

Para o duelo contra o Peixe, o técnico Mauricio Barbieri teve seis jogadores fora de condições por razões fisicas: Hyoran, Léo Ortiz, Bruno Praxedes, Andrés Hurtado, Alerrando e Jan Hurtado.

O clima de tensão ficou evidente quando Luan Cândido foi substituído diante do Santos, aos 34 minutos do segundo tempo, para a entrada de Sorriso. O jogador ignorou a tentativa de cumprimento de Barbieri, deixando o treinador no vácuo, e ainda fez gestos obscenos com a mão para a torcida na saída do gramado.

Por outro lado, os números projetados pela universidade mineira ainda tranquilizam. De acordo com a UFMG, a marca de 45 pontos praticamente assegura permanência na elite do futebol nacional. A chance é inferior a 0,5% de chance de queda.

Para isso, o Bragantino precisa somar mais sete pontos dos 18 que tem em disputa, um aproveitamento de 28,5%, similar ao rendimento no returno, que é 28,2%.

Outro fator que pesa positivamente para a equipe de Bragança Paulista é a ausência de fortes concorrentes. Entre o Braga, 13º colocado, e o Cuiabá, 17º, há sete pontos de distância. O time mato-grossense também tem baixo aproveitamento recente (28,2%) e 64% de chances de rebaixamento.

Em 18º, 19º e 20° da tabela estão: Atlético Goianiense, Avaí e Juventude, respectivamente. O time goiano tem 83% de chance de queda, enquanto o catarinense soma 96,5% e o gaúcho 99,9%.

Fora do Z-4 ainda há o Ceará, com probabilidade de queda de 29,4%, e o Coritiba, de 23,7%. O Goiás, 14º colocado, tem 1,7% de chance de rebaixamento, número idêntico ao do Bragantino.

Além dos mais desesperados, outros três clubes ainda convivem com mínimas probabilidades de disputar a segunda divisão de 2023. São Paulo, Botafogo e Santos têm 0,03%, 0,003% e 0,001% de chances de cair, respectivamente. As tradicionais equipes do futebol brasileiro, entretanto, devem sair da conta em questão de rodadas.

