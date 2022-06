Botafogo x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão nesta quinta-feira

Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 16, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) com transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Fogão vive situação delicada na temporada. Sem vencer há quatro jogos, é o primeiro time fora na zona da zona de rebaixamento, com 12 pontos. Até o momento, alcançou três vitórias, três empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 36,4%.

A última vez que entrou em campo foi na segunda-feira, 13, contra o Avaí e saiu derrotado por 1 a 0. Na véspera da partida, integrantes de organizadas invadiram o Espaço Lonier, CT utilizado pelo clube, para cobrar jogadores pela sequência negativa.

O São Paulo chega para o confronto um pouco menos pressionando do que o adversário. Na terceira posição com 18 pontos, o Tricolor conquistou quatro vitórias, seis empates e sofreu apenas uma derrota até agora, um aproveitamento de 54,5%.

A equipe do técnico Rogério Ceni vem de vitória por 1 a 0 contra o América-MG, em casa, no último domingo, 12. Como visitante, porém, não tem um bom retrospecto na competição: é apenas o 15º, tendo alcançado cinco dos 18 pontos que disputou. O time deve ter de volta o meia Igor Gomes, que estava cumprindo suspensão e agora já esta liberado para atuar.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Brasileiro Série A

16h

Botafogo x São Paulo – Premiere

18h

Palmeiras x Atlético-GO – Premiere

19h

Avaí x Fortaleza – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Ponte Preta – Premiere

20h

Vila Nova-GO x Operário-PR – SporTV e Premiere

