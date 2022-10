Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão nesta segunda-feira

Atualizado em 3 out 2022, 10h45 - Publicado em 3 out 2022, 10h43

Por Da redação Atualizado em 3 out 2022, 10h45 - Publicado em 3 out 2022, 10h43

Botafogo e Palmeiras entram em campo nesta segunda-feira, 3, às 20h (de Brasília), em confronto que encerra a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na liderança isolada da competição, com 60 pontos, o Verdão tenta ampliar a vantagem de sete pontos para o Internacional, o segundo colocado com 53. Se vencer, ficará dez a frente restando 27 pontos em disputa.

A equipe vem embalada por três vitórias consecutivas – diante de Juventude, Santos e, fora de casa, contra o Atlético Mineiro.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira volta a contar com o goleiro Weverton e com o zagueiro Gustavo Gómez, que estavam com as seleções brasileira e paraguaia, respectivamente.

Além da dupla, Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino – e o próprio treinador português – também retornam após cumprirem suspensão diante do Galo. A baixa será o zagueiro Murilo, que não viajou por conta de uma virose.

Com isso, o time deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Continua após a publicidade

Já o Fogão ocupa a 10ª colocação, com 37 pontos, mas vem de boa sequência na competição nacional. O time somou dez dos últimos 12 pontos disputados: vitórias contra Fortaleza, Coritiba e Goiás e um empate diante do América Mineiro.

Para o jogo, o técnico Luís Castro não poderá contar com Cuesta e Marçal, suspensos, além de jogadores ausentes por lesão ou em recuperação física: Breno, Kayque, Daniel Borges, Lucas Fernandes e Danilo Barbosa.

A provável escalação terá: Gatito Fernández; Rafael; Adryelson, Philipe Sampaio e Hugo; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Eduardo; Junior Santos e Victor Sá; Tiquinho Soares.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta segunda-feira:

Brasileiro Série A

20h

Botafogo x Palmeiras – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

20h

Sampaio Corrêa-MA x Ponte Preta – Premiere

Guarani x Londrina – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens