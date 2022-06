Botafogo x Fluminense: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo, 26, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca acontece no estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Fogão chega para a partida embalado por duas vitórias consecutivas, a última delas uma virada por 3 a 2 diante do Internacional, no último domingo, 19, no Beira-Rio.

Na sétima posição da tabela com 18 pontos, o alvinegro tem até agora cinco vitórias, três empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 46,2%.

Para o confronto, o técnico Luís Castro terá de fazer mudanças na escalação do time, já que não poderá contar com o zagueiro Philipe Sampaio e com o atacante Lucas Piazón, expulsos no último jogo. O meia Kayke e o volante Patrick de Paula cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Tricolor vem de vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, no último domingo, 19, no Maracanã, e está uma posição acima do adversário com a mesma quantidade de pontos, porém com diferença no saldo de gols.

Como visitante, o Flu tem a sétima melhor campanha do campeonato. O duelo contra o Fogão será provavelmente o último do atacante Luiz Henrique, que foi vendido para o Bétis e deve embarcar para a Espanha ainda nesta semana para se apresentar ao time europeu.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Botafogo x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

Avaí x Palmeiras – Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

18h

São Paulo x Juventude – SporTV e Premiere

Ceará x Atlético-GO – SporTV e Premiere

Goiás x Cuiabá – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Tombense-MG x Náutico – Premiere

