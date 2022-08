Botafogo x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo, 28, às 18h (de Brasília), em clássico pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre os rivais acontece no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere. No primeiro turno, o Fogão venceu por 1 a 0, em Brasília.

Na terceira colocação da competição, com 40 pontos, o Rubro-Negro chega embalado pela vitória por 3 a 1 diante do São Paulo na última quarta-feira, 24, pela primeira semifinal da Copa do Brasil.

A equipe está invicta há 13 partidas, com 11 vitórias e dois empates no período. Na última rodada, empatou por 1 a 1 contra o líder Palmeiras mesmo com a maior parte da equipe reserva.

Para o clássico, o técnico Dorival Júnior não deve contar com o zagueiro David Luiz, substituído no intervalo do confronto do meio de semana com um possível quadro de hepatite viral. Ele será preservado.

Outra baixa é o meia-atacante Vitinho, que acertou a sua transferência para o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, e não será relacionado para o confronto. Dorival não indicou se poupará ou irá com todos os titulares.

O Alvinegro, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 27 pontos, e se preocupa com a ameaça do rebaixamento. Atualmente, está quatro pontos a frente do Avaí, primeiro time no Z-4.

O técnico Luís Castro não poderá contar com os atacantes Erison e Matheus Nascimento, ainda em recuperação de lesões. Com isso, Júnior Santos, que fez gol na estreia diante do Juventude, deve ser mantido como titular.

Outra ausência será o lateral-esquerdo Hugo, que também não treinou com o grupo durante a semana.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

América-MG x Atlético-MG – TV Globo e Premiere

São Paulo x Fortaleza – TV Globo e Premiere

18h

Botafogo x Flamengo – Premiere

Cuiabá x Santos – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Bahia x Vasco – TV Globo, SporTV e Premiere

