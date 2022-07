Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 17, às 18h (de Brasília), em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na 10ª posição, com 21 pontos, o Alvinegro tem seis vitórias, três empates e sete derrotas até o momento, um aproveitamento de 43,8%.

Na competição, a equipe vem de derrota para o Cuiabá por 2 a 0, no último domingo, 10. Além disso, foi eliminada da Copa do Brasil para o América-MG, com um placar agregado de 5 a 0.

“Estou há muitos anos no futebol e estou habituado a tudo. Portanto, nada me perturba e se a torcida se manifesta de forma negativa tem razões para se manifestar. Não estamos esperando que sejamos elogiados quando perdemos. Ainda mais numa eliminatória que perdemos os dois jogos. É normal a torcida se manifestar”, minimizou o técnico Luís Castro.

O Galo, por sua vez, está pressionado pela eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil. O técnico Turco Mohamed sofre pressão nos bastidores e corre riscos de demissão.

No Brasileirão, os mineiros ocupam a quarta posição, com 28 pontos, e vem de empate sem gols contra o São Paulo. Agora, o time tenta se reestruturar para a temporada.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Juventude x Goiás – Premiere

16h

São Paulo x Fluminense – TV Globo e Premiere

18h

Botafogo x Atlético-MG – Premiere

Atlético-GO x Fortaleza – Premiere

América-MG x Red Bull Bragantino – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Cruzeiro x Novorizontino – TV Globo, SporTV e Premiere

Náutico x Chapecoense – TV Globo e Premiere

