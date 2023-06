Botafogo vence mais uma e dispara em 10ª rodada marcada por empates

O início da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro ficou marcado por uma sequência de quatro empates. O Galo tropeçou no Mineirão e pode despencar na tabela, enquanto o Corinthians também não fez a lição de casa e corre risco sério de voltar a zona de rebaixamento. Quem não deu chance para o azar foi o líder da competição. O Botafogo foi o único a vencer neste sábado, 10, e garantir sua liderança isolada por mais uma rodada. Confira como foram os jogos:

Botafogo 2 x 0 Fortaleza

Líder isolado e tentando disparar cada vez mais lá na frente, o Botafogo foi o único time a vencer neste início de rodada do Brasileirão. A equipe de Luís Castro fez valer o mando de campo, no Nilton Santos, e pressionou o Fortaleza até conseguir o primeiro gol. Na reta final do primeiro tempo, o artilheiro Tiquinho Soares aproveitou a sobra e colocou o alvinegro na frente. Na etapa final, o atacante do Fogão desperdiçou pênalti, mas foi esperto para ganhar a sobra e marcar logo no rebote. O Glorioso garante a liderança por mais uma rodada, e de maneira isolada, com 24 pontos. A equipe carioca agora seca os rivais abaixo para garantir uma gordura na competição.

Atlético-MG 1 x 1 Bragantino

O Galo tinha embalado na temporada e chegou para o confronto contra o Bragantino com a expectativa de colar no líder e dormir na segunda colocação. Não foi o que aconteceu. O Atlético acabou tropeçando em casa e ficando no empate por 1 a 1, no Mineirão. O time da casa festejou o gol de Paulinho logo com 15 minutos de jogo, mas logo o atacante Eduardo Sasha colocou em prática a lei do ex e deixou tudo igual. A equipe mineira pode despencar na tabela e terminar a rodada na sexta posição, dependendo da combinação de resultados. O Massa Bruta segue no meio da tabela.

Corinthians 1 x 1 Cuiabá

O Corinthians segue em má fase e não consegue engatar uma boa sequência na temporada. O Timão recebeu o Cuiabá, na Neo Química Arena, e as equipes amargaram um empate por 1 a 1. Os visitantes abriram o marcador com Deyverson, já no segundo tempo. O meia Ruan Oliveira foi buscar a igualdade. O atleta da equipe paulista, autor do tento, não entrava em campo desde 2020 por conta de uma sequência de lesões no joelho. Este foi o primeiro gol de Ruan no profissional. Apesar da alegria do jovem, o Corinthians não conseguiu a vitória e agora soma nove pontos no campeonato. A equipe corre risco de voltar a zona de rebaixamento ao final da rodada.

Outros resultados:

Coritiba 0 x 0 Santos

Bahia 2 x 2 Cruzeiro