O que não faltam são motivos para o torcedor do Botafogo se empolgar. A vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, na última quinta-feira, 11, garantiu ao Fogão, além da liderança, o quinto êxito em cinco rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro e números históricos.

A equipe dirigida por Luís Castro já superou o melhor início do clube na história da competição, em 1981, quando venceu os quatro primeiros confrontos. O time também igualou o melhor início da história do Brasileirão por pontos corridos, disputado desde 2003, marca que pertence ao São Paulo de 2011.

Na campanha de 1981, o clube venceu Desportiva Ferroviária-ES, Operário-MS, Corinthians e Brasília, mas perdeu os 100% de aproveitamento ao ser derrotado por 1 a 0 para a Portuguesa, em casa.

Na era dos pontos corridos, o São Paulo atingiu o mesmo bom início botafoguense há 12 anos ao ganhar de Fluminense, Figueirense, Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará, mas acabou freado na sexta rodada pelo rival Corinthians ao ser goleado por 5 a 0.

O Corinthians, único invicto em um primeiro turno no atual formato da competição, somava 13 pontos até a quinta rodada de 2017 – quatro vitórias e um empate. O Timão terminou a primeira parte do torneio com 14 vitórias e cinco empates, 47 pontos somados.

Até aqui, o alvinegro carioca superou São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. A chance de ultrapassar o rival paulista passa pela partida diante do Goiás, no domingo, 14, às 18h30 (de Brasília), no estádio Serrinha.

Continua após a publicidade

Invicto há 15 jogos, o Botafogo tem 100% de aproveitamento no Brasileirão e já soma 15 pontos, equivalente a pouco menos de um terço do conquistado nas 38 rodadas de 2022, quando terminou com 53 pontos e 43% de aproveitamento.

O resultado foi construído diante de mais de 22.000 torcedores que estiveram nas arquibancadas do Nilton Santos e festejaram o placar.

Superior desde o início, o Glorioso abriu o marcador logo aos 12 minutos, com Tiquinho Soares, festejado incessantemente pela torcida. Já no segundo tempo, de pênalti, também saiu dele o gol que ampliou a vantagem, o que o fez alcançar 14 tentos na temporada.

Na reta final, ainda deu tempo de Eduardo fechar o placar, concluindo uma jogada iniciada do campo defensivo, que envolveu o Corinthians. A expressiva diferença de três gols foi mais um motivo para a empolgação botafoguense.

Pressionado no início da temporada, Luís Castro foi bancado no cargo e entrega resultados. Após a partida, em entrevista coletiva, o português desabafou e respondeu críticas: “Nós já tínhamos dado sinais na temporada passada que éramos um time a ficar de olho. Só que o ser humano esquece muito rápido. Por conta de um estadual que nem fizemos pré-temporada, nos jogaram no lixo. Mexeram com a dignidade das pessoas, que sentem e se sentiram muito agredidas em determinados momentos.”

Depois de um início abaixo de temporada, sem sequer se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, o Botafogo embalou. Desde a derrota para a Portuguesa-RJ na última rodada da primeira fase do estadual, acumula 12 vitórias e três empates.

Confira as campanhas dos líderes do Brasileirão até a quinta rodada (desde 2003):

2003 – Cruzeiro – 13 pontos

2004 – São Paulo – 13 pontos

2005 – Fluminense – 12 pontos

2006 – Santos – 13 pontos

2007 – Vasco – 11 pontos

2008 – Flamengo – 13 pontos

2009 – Internacional – 13 pontos

2010 – Corinthians – 13 pontos

2011 – São Paulo – 15 pontos

2012 – Vasco – 13 pontos

2013 – Coritiba – 11 pontos

2014 – Internacional – 11 pontos

2015 – Athletico – 12 pontos

2016 – Internacional – 13 pontos

2017 – Corinthians – 13 pontos

2018 – Flamengo – 10 pontos

2019 – Palmeiras – 13 pontos

2020 – Internacional – 12 pontos

2021 – Athletico-PR – 13 pontos

2022- Corinthians – 12 pontos}

2023 – Botafogo – 15 pontos