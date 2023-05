Botafogo pode ter maior pontuação do Brasileirão até 10ª rodada

O Botafogo venceu o América Mineiro por 2 a 0 no último domingo, 28, no estádio Nilton Santos, e segue líder do Campeonato Brasileiro. Na ponta com 21 pontos, o Fogão ostenta na campanha até aqui sete vitórias, apenas uma derrota e ainda pode alcançar uma marca histórica. Caso ganhe os dois próximos jogos, terá a maior pontuação da história da era dos pontos corridos até a décima rodada.

Se vencer o Athletico Paranaense, no dia 3 de junho, em Curitiba, e o Fortaleza, no dia 10, no Rio de Janeiro, alcançará 27 pontos e superará as campanhas de Corinthians e Palmeiras, que fizeram 26. O Timão somou a pontuação em 2011 e 2017, enquanto a marca alviverde é de 2019.

Mesmo que não some nenhum ponto dos próximos seis em disputa, o Fogão ainda tem chances de seguir na liderança e não ficaria com a pior campanha comparado a outras equipes na era dos pontos corridos.

Apenas com os 21 somados em oito jogos já supera o Palmeiras de 2022, o Internacional de 2020, o próprio Botafogo de 2013 e o São Caetano de 2004. além de empatar com o Atlético Mineiro de 2009, o Botafogo de 2007 e o Cruzeiro de 2006 e 2003.

A campanha dos líderes dos pontos corridos até a 10ª rodada:

2022: Palmeiras – 19 pontos

2021: Palmeiras – 22 pontos

2020: Internacional – 20 pontos

2019: Palmeiras – 26 pontos

2018: Flamengo – 23 pontos

2017: Corinthians – 26 pontos

2016: Palmeiras – 22 pontos

2015: Sport – 22 pontos

2014: Cruzeiro – 22 pontos

2013: Botafogo – 20 pontos

2012: Atlético Mineiro – 25 pontos

2011: Corinthians – 26 pontos

2010: Fluminense – 22 pontos

2009: Atlético Mineiro – 21 pontos

2008: Flamengo – 23 pontos

2007: Botafogo – 21 pontos

2006: Cruzeiro – 21 pontos

2005: Ponte Preta – 23 pontos

2004: São Caetano – 18 pontos

2003: Cruzeiro – 21 pontos

Embalado sob comando de Luís Castro, o Botafogo tem o segundo melhor ataque (16 gols, um a menos que o Palmeiras), e a melhor defesa (seis gols sofridos, junto do Fortaleza) da competição.

Bastante oportunista e apostando em chegadas rápidas, tem a terceira menor média posse de bola (41,5%) e é o quinto time que mais finaliza (15,4 por jogo), segundo o site de estatísticas Sofascore.

A cinco pontos do Palmeiras, vice-líder com 16 pontos, o Fogão nutre o sonho de voltar a conquistar um título nacional. O último deles ocorreu em 1995. Caso consiga manter o ritmo, pode por fim a um jejum de 28 anos.