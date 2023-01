Botafogo anuncia empréstimo de Jeffinho e causa revolta na torcida

O Botafogo confirmou no último sábado, 28, que cedeu em acordo o empréstimo do atacante Jeffinho ao Olympique Lyonnais. A joia do Glorioso foi destaque na última temporada e a negociação com cláusula de compra causou revolta na torcida alvinegra. Responsável pela SAF da equipe carioca e também dono do Lyon, o cartola norte-americano John Textor foi alvo de críticas.

Além da negociação, a nota divulgada pelo Botafogo foi o início da revolta nas redes digitais. O clube destacou que pretende ser “um caminho claro para os principais jovens brasileiros se desenvolverem e terem sucesso na Europa”.

Em resposta a nota divulgada, torcedores lotaram a caixa de comentários com críticas: “O texto é uma tragédia. Ele deixa escancarado que um Botafogo forte não é o objetivo. O foco é fazer negócio e não ser campeão”, escreveu um torcedor. Outro botafoguense publicou: “clube satélite?”.

O texto é uma tragédia. Ele deixa escancarado que um Botafogo forte não é o objetivo.

O foco é fazer negócio, e não ser campeão. — Vinicius Andrade (@viniciusaba) January 28, 2023

Jeffinho somou dois gols e quatro assistências em 26 oportunidades que entrou em campo com o Botafogo. Apesar dos baixos números, o jovem era peça fundamental na equipe de Luís Castro. O jovem de 23 anos aumenta o volume de jogo e potencializa a criação de jogadas de seu time – destro jogando invertido, pela esquerda, Jeffinho terminou o Brasileirão de 2022 como o segundo jogador com mais dribles por partida (média de 3.1 e efetividade de 55%).

Confira a nota na íntegra:

Botafogo e Olympique Lyonnais anunciam que conduziram negociações com o objetivo de chegar a um empréstimo com opção de compra do atleta Jeffinho. O jogador de 23 anos viaja para Lyon na segunda-feira (30), onde será submetido a exames médicos.

A negociação abre um novo mercado internacional para o Glorioso e marca o início de uma ação em parceria entre Botafogo, Lyon e Resende (que integra a rede do OL) com um caminho sólido para os jovens atletas à Europa.

O Botafogo segue atento ao mercado para reforçar o elenco para a temporada 2023 e buscará fortalecer seu sistema ofensivo.

No projeto do Botafogo para os próximos anos, esse reposicionamento no mercado europeu é um primeiro passo para gerar muito mais negócios no futuro. A cultura colaborativa que surge após o crescimento da Eagle Football Holdings valoriza os atletas (ativos) e eleva o Clube a uma nova realidade em suas relações no exterior.

Ao mostrar um caminho claro para os principais jovens brasileiros se desenvolverem e terem sucesso na Europa, o Botafogo espera se tornar um dos principais formadores de talentos do Brasil para garantir seus objetivos esportivos.

Há apenas nove meses, Jeffinho foi apontado como uma perspectiva de desenvolvimento para o recém-criado Botafogo B e, no mesmo ano, lutará por uma vaga na Europa. Uma grande inspiração para os jovens atletas escolherem o Botafogo para realizar seus sonhos no futebol.

SAF Botafogo