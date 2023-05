Bota x Flu e Santos x Palmeiras abrem rodada do Brasileirão; veja os jogos

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro começa no sábado, 18, com dois clássicos estaduais que podem mudar a ponta de cima da tabela.

Às 18h30 (de Brasília), o líder Botafogo recebe o terceiro colocado Fluminense no Nilton Santos em busca de manter o posto. Pouco mais tarde, às 21h (de Brasília), é a vez Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro. O alviverde é o vice-líder e, a depender do outro resultado, pode assumir a primeira posição.

O clássico Vovô no Rio de Janeiro coloca frente a frente os artilheiros Tiquinho Soares e Germán Cano. O camisa 9 alvinegro já marcou 16 gols no ano, enquanto o argentino tricolor balançou as redes 24 vezes em 2023.

Líder embalado neste início de torneio, o Botafogo, com 15 pontos, perdeu o 100% de aproveitamento apenas na última rodada, na derrota por 2 a 1 para o Goiás.

A equipe comandada por Luís Castro chega para o clássico de duas derrotas. Além do Goiás, a equipe perdeu de virada para o Athletico Paranaense pela Copa do Brasil no meio da semana.

Já o Fluminense ocupa a terceira posição no Brasileiro, com 13 pontos. A equipe chega de um empate em 0 a 0 contra o Flamengo pela Copa do Brasil.

Pouco mais tarde, às 21h (de Brasília), é a vez do atual vice-líder, Palmeiras, fazer clássico com o Santos. Em caso de empate no jogo no Rio, e vitória do time de Abel Ferreira, que tem 14 pontos, os alviverdes assumem a liderança.

Por sua vez, a equipe santista ocupa a sétima posição, com os mesmos 10 pontos de Fortaleza e Atlético Mineiro. Mais que a vitória contra os rivais, o time quer findar o incômodo jejum de quatro anos e 11 jogos sem vencer os palmeirenses.

Além dos clássicos, o sábado terá outras três partidas. Já no domingo, o encontro dos milhões, Flamengo e Corinthians, e o clássico gaúcho entre Grêmio e Internacional.

Confira onde assistir os jogos:

Sábado, 20

16h

Bahia x Goiás – Premiere

18h30

Botafogo x Fluminense – Premiere

São Paulo x Vasco – Premiere

Coritiba x Atlético-MG – Premiere

21h

Santos x Palmeiras – SporTV e Premiere

Domingo, 21

16h

Flamengo x Corinthians – TV Globo e Premiere

18h30

Grêmio x Internacional – Premiere