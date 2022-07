Bom momento ofusca jejum de gols no ataque do Corinthians

Apesar das dificuldades, aos trancos e barrancos, o Corinthians vive uma grande fase e que empolga o torcedor. Durante o mês de julho, o Timão conseguiu uma classificação histórica na Libertadores diante do Boca Juniors na La Bombonera, classificou na Copa do Brasil goleando o rival Santos, é vice-líder do Brasileirão e sonha com a estreia de Yuri Alberto.

Os resultados estão aparecendo e a equipe de Vitor Pereira consegue ser competitiva mesmo com os problemas de lesões, calendário e venda de atleta (João Victor).

Contudo, o bom momento ofusca uma preocupação – o ataque alvinegro não balança a rede há seis jogos; a última vez foi a vitória por 4 a 0 contra o Santos. De lá até então, foram três empates por 0 a 0 (Santos e duas vezes Boca), derrota para o Fluminense por 4 a 0 e derrota para o Santos por 1 a 0. A vitória diante do Flamengo, por 1 a 0, veio com um gol contra marcado pelo adversário Rodinei.

“A falta de gols é porque perdemos soluções no ataque. O Willian é muito importante para nós, assim como o Mantuan. O Jr Moraes está fora, o Mosquito estava também há muito tempo. O Adson teve que jogar uma sequência e ele não tem um físico muito forte. O Róger tem sido obrigado a jogar sempre. É natural que cause alguma fadiga”, disse o técnico português após a derrota para o Santos pela Copa do Brasil.

A última vez que a equipe paulista enfrentou uma sequência tão grande de jogos sem balançar as redes foi no ano passado, em 2021 – quatro jogos, três empates por 0 a 0 e uma derrota para o Santos por 1 a 0.

Um fator que tem contribuído para a fase positiva da equipe apesar dos problemas ofensivos é o setor oposto, o defensivo. O Corinthians tem a segunda melhor defesa do campeonato – são 14 gols sofridos em 16 jogos. Como mandante, nenhuma derrota e a meta vazada em apenas duas oportunidades.

“Somos competitivos mesmo sem tantas opções, temos uma consistência defensiva grande. Temos feito poucos gols, mas a qualidade vai aumentar com a volta de alguns jogadores. Vamos ter melhores opções e vamos jogar o jogo com mais qualidade”, complementou Vitor Pereira.

A expectativa do torcedor alvinegro é ver a manutenção dessa consistência defensiva, apreciada muitas vezes até em excesso nas redondezas de Itaquera, mas principalmente a evolução do ataque – com o retorno de Willian e, mais ainda, a possível estreia de Yuri Alberto a partir do meio de semana.

Neste sábado, o alento fica não apenas na confiança da equipe, mas também nos problemas do adversário. O Ceará é o pior mandante do Brasileirão e ainda não venceu jogando no Castelão.

Parece mais uma oportunidade para o Timão surpreender todo mundo, se manter nas cabeças do campeonato e quebrar as 09h e 13 minutos de jejum no ataque.

O líder Palmeiras entra em campo somente na segunda-feira. Em caso de vitória do Corinthians neste sábado, a equipe assume a ponta da tabela de maneira provisória e joga pressão para o lado do rival.

