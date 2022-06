Avaí x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Avaí e Palmeiras se enfrentam neste domingo, 26, às 16h (de Brasília), na Ressacada, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Líder da competição com 28 pontos, o Verdão entra em campo em busca de mais uma vitória fora de casa para se manter na ponta da tabela. Até o momento, a equipe dirigida por Abel Ferreira acumula oito vitórias, quatro empates e sofreu apenas uma derrota no torneio, um aproveitamento de 71,8%.

Na última quinta-feira, 23, o time acabou derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, pela Copa do Brasil, resultado que pôs fim a uma invencibilidade de 19 partidas na temporada. Para a partida, Abel não poderá contar com o volante Danilo, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Avaí chega para a partida em situação mais crítica, já que se encontra em 11º lugar na tabela da competição, com 17 pontos e vem de derrota por 2 a 0 fora de casa contra o Fluminense, no Maracanã, no último domingo, 19.

Até o momento o Leão da Ilha alcançou cinco vitórias, dois empates e sofreu seis derrotas, um aproveitamento de 43,6%. Jogando em casa, a equipe do técnico Eduardo Barroca poderá contar com a volta do goleiro Douglas, recuperado de lesão.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Botafogo x Fluminense – TV Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

Avaí x Palmeiras – TV Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

18h

São Paulo x Juventude – SporTV e Premiere

Ceará x Atlético-GO – SporTV e Premiere

Goiás x Cuiabá – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Tombense-MG x Náutico – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens