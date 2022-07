Avaí x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Avaí e Flamengo se enfrentam neste domingo, 24, às 11h (de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio da Ressacada, em Florianópolis, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Sétimo colocado com 27 pontos, o Rubro-Negro tenta manter o bom momento vivido na temporada. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o time venceu sete dos últimos oito jogos disputados – o único tropeço foi a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, fora de casa, em 10 de julho.

Para a partida, o clube carioca não poderá contar com o volante Thiago Maia, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Diego Ribas deve ser titular.

Além do meio de campo, Dorival também alterará toda a linha defensiva: Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís sairão para os retornos de Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. Recém-contratado, o volante chileno Arturo Vidal ainda passa por um processo de condicionamento físico.

Com isso, o provável Flamengo vai a campo com: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego Ribas, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol.

Na 13ª colocação com 21 pontos, a equipe catarinense ainda não contará com o atacante peruano Paolo Guerrero, regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), mas ainda em recondicionamento físico.

O Avaí vem de derrota para o Ceará na última rodada e só venceu uma das últimas seis partidas disputadas – contra o Santos, na Ressacada, no último dia 16.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Avaí x Flamengo – Premiere

16h

Fluminense x Red Bull Bragantino – TV Globo e Premiere

Palmeiras x Internacional – TV Globo e Premiere

Juventude x Ceará – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-MG x Corinthians – Premiere

Atlético-GO x América-MG – Premiere

19h

Fortaleza x Santos – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Guarani x Brusque-SC – SporTV e Premiere

