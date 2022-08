Avaí x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Avaí e Corinthians se enfrentam neste sábado, 6, às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio da Ressacada, em Florianópolis, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Timão busca se reabilitar após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na última terça-feira, 2, em partida válida pelas quartas de final da Libertadores. Na competição nacional, a equipe é vice-líder, com 38 pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira não deve contar com o volante Maycon, substituído aos 17 minutos do primeiro tempo na última partida. Outra baixa deve ser o meia Willian, que segue em tratamento intensivo de uma tendinite muscular.

O meia Renato Augusto já treina com o restante do elenco, mas ainda realiza atividades de transição física antes de ser liberado.

O Leão, que no último domingo, 31, perdeu para o América-MG por 3 a 1, fora de casa, agora ocupa a 16ª posição na tabela do campeonato, com 21 pontos – somando seis vitórias, três empates e 11 derrotas até o momento.

A equipe catarinense está apenas um ponto na frente do Cuiabá, primeiro time na zona de rebaixamento. Para tentar se afastar, o técnico Eduardo Barroca deve contar pela primeira vez com o atacante peruano Paolo Guerrero. Além dele, o volante Bruno Silva, que cumpriu suspensão, também retorna.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Botafogo x Ceará – Premiere

Juventude x América-MG – Premiere

19h

Atlético-GO x Red Bull Bragantino – Premiere

Avaí x Corinthians – Premiere

20h30

São Paulo x Flamengo – TV Globo e Premiere

Brasileiro Série B

16h30

Bahia x CSA-AL – SporTV e Premiere

19h

Novorizontino x Londrina – Premiere

Cruzeiro x Tombense-MG – Premiere

