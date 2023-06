Atlético Mineiro anuncia Felipão como novo treinador

O Atlético Mineiro escolheu Luiz Felipe Scolari como seu novo treinador para 2023. O acordo foi anunciado nesta sexta-feira, 16, pelas redes sociais do clube com algumas referências simbólicas ao profissional. Primeiro, uma cuia, tradicional acessório utilizado pelo do treinador para tomar chimarrão. Depois, a imagem de uma taça da Copa do Mundo, alusiva ao título da competição conquistado em 2002 com a seleção brasileira.

Aos 74 anos, Felipão volta ao cargo que havia deixado de exercer no fim da última temporada, quando aceitou virar diretor técnico do Athletico Paranaense. Um dia antes, em entrevista ao site ge, ele admitiu que que poderia voltar a função, mas disse que não aceitaria propostas de clubes do país.

“Sempre disse que não vou ser mais treinador no Brasil. A Arábia Saudita está pagando muito bem. Não sei, vou pensar”, afirmou na ocasião.

A movimentação no mercado da bola foi confirmada primeiramente pelos paranaenses. No fim da tarde, o clube informou que Felipão havia comunicado a decisão de deixar o cargo e que, além dele, o técnico Paulo Turra e o auxiliar Carlos Pracidelli não fariam mais parte do quadro de funcionários.

O Athletico Paranaense informa que Luiz Felipe Scolari deixou o cargo de diretor técnico. O clube foi comunicado da decisão do profissional na tarde desta sexta-feira (16). Além de Felipão, o técnico Paulo Turra e o auxiliar técnico Carlos Pracidelli também não fazem mais parte… pic.twitter.com/CUU6L4e5D4 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 16, 2023

Felipão chega ao Galo como plano alternativo após o fracasso nas negociações com o português Bruno Lage, principal nome pretendido pela diretoria atleticana para substituir o argentino Eduardo Coudet, que deixou o clube na última semana.

Continua após a publicidade

Desempregado desde outubro de 2022, quando deixou o Wolverhampton, Lage preferiu permanecer na Europa e também é cotado para assumir um clube na Arábia Saudita, com vantajosa oferta financeira. O português é agenciado por Jorge Mendes, empresário influente responsável pela carreira de José Mourinho e grandes estrelas europeias.

Dono de uma Copa do Mundo, duas Libertadores, dois Brasileiros, quatro Copas do Brasil e inúmeros estaduais, Felipão fez no Furacão um trabalho relevante, conduzindo a equipe ao vice-campeonato da competição sul-americana e a sexta colocação no Brasileirão.

Felipão é o novo técnico do Atlético. Veja o aproveitamento dos últimos trabalhos antes de fechar com o Galo: Athletico: 56,7% de aproveitamento Grêmio: 47,6% de aproveitamento Cruzeiro: 55,5% de aproveitamento Palmeiras: 69,7% de aproveitamento *venceu o Brasileirão 2018 pic.twitter.com/t3ErcAOvkQ — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) June 16, 2023

No Galo, voltará a trabalhar com o atacante Hulk, principal estrela do time, com quem tem excelente relacionamento. Foi o treinador o responsável por levá-lo a Copa do Mundo de 2014, disputada no país.

A primeira partida a frente da equipe deve ocorrer na próxima quarta-feira, 21, às 21h30 (de Brasília), contra o Fluminense, em confronto pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a quarta colocação, com 18 pontos, seis atrás do líder Botafogo.

Na Libertadores, o Galo precisa de um empate diante do Libertad-PAR para confirmar a classificação às oitavas de final. A partida ocorrer no dia 27 de junho, em Assunção.