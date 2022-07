Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam neste domingo, 10, às 18h (de Brasília), em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Terceiro colocado, com 27 pontos, o Galo chega embalado pela confirmação da classificação para as quartas de final da Libertadores. A equipe venceu por 1 a 0 o Emelec-EQU, com um gol de pênalti de Hulk.

Para a partida, o técnico Turco Mohamed deve contar com o retorno do atacante Ademir, liberado após cumprir quarentena por Covid-19. O volante Jair, que vem de cirurgia na mão esquerda, ainda é dúvida. O jogador treina com proteção na região e tem sido avaliado sobre os riscos de agravar o problema. O atacante Keno, com uma lesão muscular, ainda segue fora.

O Tricolor também vem motivado pela nova vitória diante da Universidad Católica-CHI, que assegurou a classificação da equipe às quartas de final da Sul-Americana.

Para o duelo, o técnico Rogério Ceni ainda tem uma série de problemas: nove jogadores em recuperação de lesões no departamento médico. Em compensação, o volante Rodrigo Nestor, o lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Calleri, que cumpriram suspensão na Sula, estarão novamente à disposição na competição nacional.

Continua após a publicidade

A equipe é a sétima colocada, com 22 pontos, cinco atrás do Atlético-MG e a sete de distância do atual líder Palmeiras. Até aqui, o time tem 48,9% de aproveitamento, contra 60% do Galo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Coritiba x Juventude – Premiere

16h

Corinthians x Flamengo – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-MG x São Paulo – Premiere

Fortaleza x Palmeiras – Premiere

Santos x Atlético-GO – Premiere

19h

Cuiabá x Botafogo – Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens