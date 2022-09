Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Atlético Mineiro e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, 28, às 21h45 (de Brasília), em confronto pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida que marca o primeiro reencontro entre as equipes após o duelo pelas quartas de final da Libertadores, vencido pelos paulistas, acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na liderança da competição, com 57 pontos, o Verdão quer ampliar a vantagem para os principais concorrentes no topo da tabela. Atualmente, a equipe tem oito pontos de distância para o Internacional, o segundo com 49.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem extensa lista de desfalques: Gustavo Gómez, Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael estão suspensos, além do próprio treinador, expulso no clássico contra o Santos.

Outras baixas sentidas são o meia Raphael Veiga, que segue em recuperação de lesão, e o goleiro Weverton, convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira.

Com isso, a provável equipe terá: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Fabinho, Atuesta e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony.

O Galo, por sua vez, tenta se aproximar do G-6, grupo dos seis classificados para a próxima Libertadores. A equipe ocupa a sétima colocação, com 40 pontos, quatro atrás do Furacão, o sexto.

Para o jogo, o clube anunciou ter comercializado mais de 57.000 ingressos. O time tem apenas o 14º melhor aproveitamento como mandante, com 19 pontos em 13 jogos disputados.

O técnico Cuca não poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que passou por cirurgia devido a grave lesão ligamentar no joelho, e tem dúvidas sobre a escalação de Mariano ou Guga na direita.

Além deles, Hulk também não está confirmado devido a recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda. Se não puder atuar, Alan Kardec será o substituto. Por opção, Vargas pode perder a titularidade para a entrada de Pavón ou Ademir.

O provável Galo terá: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Jemerson e Dodô; Allan, Jair e Zaracho (Nacho Fernández); Vargas (Pavón ou Ademir), Keno e Hulk (Alan Kardec).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Brasileiro Série A

19h

Fortaleza x Flamengo – SporTV e Premiere

Corinthians x Atlético-GO – Premiere

Fluminense x Juventude – Premiere

Coritiba x Ceará – Premiere

21h

Cuiabá x América-MG – Premiere

21h45

Atlético-MG x Palmeiras – TV Globo e Premiere

Internacional x RB Bragantino – TV Globo e Premiere

Goiás x Botafogo – TV Globo e Premiere

Brasileiro Série B

19h

Ponte Preta x Cruzeiro – Premiere

21h45

Sport x Náutico – TV Globo, SporTV e Premiere

