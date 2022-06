Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 25, às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida será transmitida pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Quarto colocado na competição nacional, com 21 pontos, o Galo busca seguir a reabilitação na temporada, após uma série de tropeços que colocaram em risco o técnico Turco Mohamed. A equipe vem embalada por duas vitórias consecutivas diante do Flamengo: 2 a 0 no fim de semana e 2 a 1 na última quarta-feira, 22.

Até aqui, a equipe mineira tem campanha regular na competição com cinco vitórias, seis empates e duas derrotas sofridas, um aproveitamento de 54%.

O Fortaleza também vem motivado pela vitória por 2 a 0 no clássico diante do Ceará, no primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil.

No Brasileiro, contudo, a situação ainda é preocupante: 19º lugar, com dez pontos, cinco atrás do América-MG primeiro clube fora do grupos dos quatro rebaixados.

Na última rodada, a equipe venceu o próprio Coelho no Castelão, ganhando sobrevida na competição. Vale lembrar que o Tricolor também está classificado para a segunda fase da Libertadores.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Athletico-PR x Red Bull Bragantino – Furacão Live e Twitch Casimiro

Continua após a publicidade

19h

Corinthians x Santos – Premiere

Flamengo x América-MG – Premiere

21h

Atlético-MG x Fortaleza – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B



11h

Criciúma-SC x Vila Nova-GO – Premiere

16h

Bahia x Novorizontino-SP – SporTV e Premiere

19h

Sport x Brusque-SC – SporTV e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens