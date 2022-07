Atlético-MG x Corinthians: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste domingo, 24, às 18h (de Brasília), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão exclusiva pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Terceiro colocado com 32 pontos, o Galo vive um momento conturbado. Na última sexta-feira, 22, a diretoria do clube anunciou a demissão do técnico Antonio “Turco” Mohamed. A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Lucas Gonçalves.

Na competição, o time empatou por 1 a 1 na última rodada diante do Cuiabá, fora de casa. Hulk, Mariano, Allan e Nacho foram poupados no confronto e devem retornar.

Segundo colocado com os mesmos 32 pontos, o Timão também busca se reaproximar do líder Palmeiras, que tem 36, quatro a mais. A equipe está motivada após a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na última quarta-feira, 20, com a estreia do atacante Yuri Alberto.

Para a partida, o técnico Vítor Pereira, que retorna de suspensão, deve promover a estreia do zagueiro Balbuena, emprestado pelo Dínamo Moscou. Ele teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O único desfalque será o lateral-direito português Rafael Ramos, que cumpre suspensão.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Avaí x Flamengo – Premiere

16h

Fluminense x Red Bull Bragantino – TV Globo e Premiere

Palmeiras x Internacional – TV Globo e Premiere

Juventude x Ceará – TV Globo e Premiere

18h

Atlético-MG x Corinthians – Premiere

Atlético-GO x América-MG – Premiere

19h

Fortaleza x Santos – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Guarani x Brusque-SC – SporTV e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens