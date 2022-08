Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Atlético Mineiro e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo, 7, às 19h (de Brasília), em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na sétima colocação, com 32 pontos, o Galo busca se reabilitar na atual temporada. O time não vence há quatro jogos e só ganhou uma das últimas sete partidas disputadas.

Na última delas, empatou por 2 a 2 contra o Palmeiras, pelo primeiro confronto das quartas de final da Libertadores, após abrir 2 a 0.

O técnico Cuca deve contar com o zagueiro Júnior Alonso, substituído no segundo tempo da última partida com dores musculares, mas que não preocupa o departamento médico. O lateral-esquerdo Guilherme Arana se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Com isso, Rubens deve ser mantido no setor.

Quarto colocado, com 34 pontos, o Furacão chega para a partida após o primeiro confronto diante do Estudiantes, na Arena da Baixada, também pelo Libertadores.

