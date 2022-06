Atlético-MG confirma que gramado da Arena MRV será natural

A Arena MRV, nova casa do Atlético Mineiro, terá gramado natural. Já com a estrutura de nivelamento e compactação de solo concluídas, o clube e a equipe responsável pela obra do estádio decidiram por usar a espécie Bermuda Celebration, indicada para atividades esportivas em locais de clima quente.

O gramado da Arena MRV terá 105m x 68m, tamanho padrão das principais competições oficiais. O plantio será por meio de mudas. Cerca de 2 metros após as quatro linhas, haverá grama sintética. O período para a consolidação do vegetal é de 90 a 120 dias depois plantar.

As obras estão previstas para serem concluídas no final deste ano e a inauguração está marcada para 25 de março de 2023. PLACAR visitou a construção da Arena MRV nas últimas semanas, confira.

