Atlético investe em reforços de peso para manter supremacia no Brasil

O Atlético Mineiro, atual campeão das duas mais importantes competições nacionais, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, segue movimentando o mercado para manter a supremacia no país. Enquanto o atacante Alan Kardec e o zagueiro Jemerson já foram anunciados nas redes sociais do clube, a chegada do ponta argentino Cristian Pavón foi confirmada pelo treinador Turco Mohamed. Além dos três, faltam apenas detalhes para o meia Pedrinho fechar com o clube, segundo Will Dantas, empresário do atleta do Shakhtar Donetsk.

Com os quatro reforços disponíveis a partir de 18 de julho, o elenco atleticano aumenta seu poder. A chegada do meia e dos atacantes também é vista como a reposição para as saídas de Savarino, que foi para o Real Salt Lake, dos EUA, e Savinho, comprado pelo Grupo City e a caminho do PSV, da Holanda, por empréstimo. Alan Kardec, que estava sem clube, representa a volta de um centroavante para fazer companhia a Hulk, após a curta passagem de Diego Costa na temporada passada.

Repatriado pelo clube, Jemerson é mais uma peça defensiva para o plantel. Desde que a contratação de Diego Godín não rendeu esportivamente (fez nove jogos e já saiu para o Vélez Sarsfield), os reservas Igor Rabello e Réver não mantiveram o nível de atuação. Agora, com a chegada do zagueiro ex-Metz, Mohamed pode contar com mais opções.

O elenco

Sem contar com os quatro reforços e excluindo Savinho, o Atlético tem 28 jogadores no elenco. São quatro goleiros, quatro zagueiros, quatro laterais, nove meio-campistas e sete atacantes.

Defensivamente, não houve perdas do ano passado para este. Os goleiros Everson e Rafael suprem bem a necessidade de defender as redes, Mariano e Guga ocupam o lado direito defensivo e Guilherme Arana cede poucos espaços para o reserva da posição, Dodô. Rubens, meia, ainda chegou a ser utilizado pelo lado esquerdo da defesa. O miolo da zaga segue o mesmo que venceu Copa do Brasil e Brasileiro: Nathan Silva e Junior Alonso. A chegada de Jemerson pode, nos próximos meses, representar uma mudança.

Entretanto, entre meias e atacantes houve menor poder de repor atletas por lesão e suspensão. Entre os volantes, o único reserva que se provou foi Otávio, atuando como primeiro ou segundo homem do setor. Guilherme Castilho, que se destacou em 2021 durante empréstimo para o Juventude, ainda não convenceu. Neto, de 19 anos, tem apenas 11 partidas como profissional.

Com mais características de articulação e versáteis, Calebe e Matías Zaracho podem ser nomes importantes na sequência da temporada. O primeiro, mais jovem, chegou ao Galo em 2019 e foi titular só oito vezes na temporada, enquanto o argentino, destaque nos títulos recentes, sofre com lesões.

Opção mais ofensiva e regular, o argentino Nacho Fernández faz boa temporada, mas não tem substitutos à altura. Dono de 15 participações diretas em gol, o meia de 32 anos jogou em média 77 minutos por partida, número alto e que pode ser inviável nos próximos meses. Promessa atleticana, Rubens vem se firmando e recebendo chances como titular, seja de meia ou lateral pela esquerda. Pedrinho, perto do Galo, deve ser uma alternativa para Turco na armação.

Nome extremamente importante na reta final atleticana de 2021, Keno não se mantém saudável neste ano e vive dias difíceis. Homem de velocidade, driblador e de boas finalizações, marcou apenas uma vez em 19 jogos. Nome com características parecidas, Ademir chegou do América Mineiro e é o quarto com mais gols na temporada, apesar de não convencer a torcida. Pavón, nova contratação do Galo, também atua pelos lados de campo e chega a Belo Horizonte para acirrar a disputa na posição.

Sem muitos atributos para um estilo de jogo agudo, Eduardo Vargas e Eduardo Sasha podem ser utilizados em funções de bastante mobilidade no ataque. O chileno de 32 anos garantiu espaço com Turco na equipe titular, enquanto Sasha não decepcionou quando atuou e é o vice-artilheiro no ano, com 11 gols. O atacante ex-Santos não é um “centroavante clássico” e pode ser, inclusive, escalado ao lado de Hulk.

Artilheiro da equipe e referência técnica, o camisa 7 é conhecido pela capacidade física e por perder poucos jogos. Porém, Hulk está na casa dos 35 anos e é vítima de um calendário apertado. Não contar com substitutos de diferentes características pode ser prejudicial. Aos 19 anos, Felipe Felício ainda não recebeu muito espaço na equipe, e Fábio Gomes não empolgou com a camisa do Galo. Alan Kardec, já anunciado, é o centroavante que a diretoria procurou para ser alternativa a Hulk, além de suprir um espaço vago no plantel.

Ainda sem as novas contratações, o Atlético Mineiro entra em campo nesta terça-feira, 28, às 19h15 (de Brasília) para enfrentar o Emelec. O jogo que acontece no Estádio George Capwell é válido pela ida das oitavas de final da Libertadores.

