Atlético-GO x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Atlético-GO e São Paulo se enfrentam neste domingo, 3, às 16h (de Brasília), em confronto pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, com transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Oitavo colocado com 19 pontos e sem vencer há três rodadas na competição – derrotas para Palmeiras e Botafogo, além de um empate diante do Juventude -, o Tricolor busca se reaproximar do G-6, grupo dos seis classificados à Libertadores.

A principal motivação é o bom desempenho na última quinta-feira, 30, pela Sul-Americana. Mesmo atuando fora de casa, o time venceu a Universidad Católica por 4 a 2, em grande atuação coletiva.

Para a partida, a equipe chega ainda com uma longa lista de desfalques com as ausências de Gabriel Sara, em recuperação de cirurgia no tornozelo direito, Nikão, com dores no tornozelo esquerdo, Talles Costa, entorse no tornozelo direito, Alisson, entorse no joelho direito, Andrés Colorado, lesão no reto femoral direito, Caio, ligamento cruzado do joelho direito, Luan, adutor esquerdo, e Arboleda, cirurgia no tornozelo esquerdo.

A Locomotiva, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 17 pontos, somente dois a menos do que o rival. Na competição, a equipe só perdeu um jogo dos últimos seis disputados – para o Palmeiras, no último dia 16, fora de casa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Avaí x Cuiabá – Premiere

16h

Atlético-GO x São Paulo – TV Globo e Premiere

18h

América-MG x Goiás – Premiere

Coritiba x Fortaleza – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Ponte Preta x Tombense-MG – SporTV e Premiere

16h

Bahia x Grêmio – TV Globo, SporTV e Premiere

Vasco x Sport – TV Globo e Premiere

