Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão nesta segunda-feira

Por Da redação Atualizado em 7 out 2022, 19h52 - Publicado em 9 out 2022, 13h00

Atlético Goianiense e Palmeiras entram em campo nesta segunda-feira-feira, 10, às 18h30 (de Brasília), em confronto que encerra a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Na liderança isolada da competição, com 66 pontos, o Verdão tenta ampliar ainda mais a vantagem para o segundo colocado. O time tem 99,5% de probabilidade de ficar com a taça.

A equipe dirigida por Abel Ferreira está embalada: venceu por 4 a 0 o Coritiba na última rodada e conquistou a quinta vitória consecutiva na competição.

Além disso, o time chegou ao 15º confronto consecutivo sem ser derrotado no torneio. O último revés aconteceu diante do Athletico Paranaense, em 2 de julho, ou seja, há mais de três meses.

Para a partida, Abel deve ter força máxima e poderá contar com o retorno do meia Zé Rafael, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Dragão, por sua vez, ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos, três atrás Cuiabá, primeiro time fora do Z-4. O time vem de vitória por 3 a 2 diante do Fluminense na última rodada.

A equipe perdeu três jogadores para o confronto: o volante Gabriel Baralhas, o atacante Airton e o lateral-esquerdo Jefferson, todos suspensos. A tendência é pelas entradas de Marlon Freitas, Arthur Henrique e Shaylon.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta segunda-feira

Brasileiro Série A

18h30

Atlético-GO x Palmeiras – Premiere

20h

Santos x Juventude – SporTV e Premiere

