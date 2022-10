Atlético-GO x Fluminense: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Atlético Goianiense e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 5, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) com transmissão pelo canal fechado SporTV e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Tricolor deixou a vice-liderança da competição depois de perder para o Atlético Mineiro por 2 a 0, em Belo Horizonte, no último sábado, 1.

A equipe tem 51 pontos, tendo alcançado até o momento 15 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz já tem duas baixas confirmadas: o zagueiro Manuel, expulso no jogo contra o Galo, e o lateral-direito Samuel Xavier, que também cumpre suspensão, mas pelo terceiro cartão amarelo.

As boas notícias são os retornos do zagueiro Nino, que se recuperou de dores musculares, e do meia Jhon Arias, que saiu de campo no Mineirão sentindo desconforto no joelho, mas não desfalca o time em Goiânia.

Na luta contra o rebaixamento, o Dragão tem 25 pontos até o momento e precisa pontuar para tentar fugir da zona da degola.

Vindo de vitória por 2 a 1 contra o Avaí, no último sábado, 1, fora de casa, na Ressacada, o time está sob o comando de Eduardo Souza, auxiliar que, após a demissão do técnico Eduardo Baptista, foi alçado à condição de técnico interino.

Como mandante, Atlético tem a segunda pior campanha da competição: dos 42 pontos que disputou dentro de casa, conquistou apenas 15. Para o duelo, terá apenas uma baixa: o meia Wellington Rato, suspenso por acúmulo de cartões.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos nesta quarta-feira:

Brasileiro Série A

19h

Red Bull Bragantino x Cuiabá – Premiere

Ceará x Goiás – Premiere

Atlético-GO x Fluminense – SporTV e Premiere

19h30

Athletico-PR x Fortaleza – Furacão TV, One Football e Twitch Casimiro

21h30

Flamengo x Internacional – TV Globo e Premiere

Santos x Atlético-MG – TV Globo e Premiere

Brasileiro Série B

21h30

Cruzeiro x Ituano – TV Globo, SporTV e Premiere

