Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam neste domingo, 31, às 16h (de Brasília), em confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, com transmissão exclusiva pela Globo, em TV aberta.

Décimo colocado, com 26 pontos, o Tricolor tenta por fim a uma incômoda série de quatro jogos sem vitórias na competição. No período, empatou com Atlético-MG, Fluminense, Internacional e Goiás. A equipe ainda concilia atenções com as quartas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Para a partida, o técnico Rogério Ceni ainda não sabe se poderá contar com o atacante Luciano, que foi substituído com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Caso não atue, Eder é o substituto mais provável.

Na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, na última quinta, 28, a equipe não contou com Patrick, Luan, Reinaldo, Caio, Arboleda e André Anderson, todos em recuperação no departamento médico.

Uma das novidades pode ser a presença do meia argentino Giuliano Galoppo, recém-contratado e que já estreou diante dos mineiros.

O Furacão, por sua vez, deve preservar alguns dos seus principais jogadores para a partida. Entre os poupados, o zagueiro Thiago Heleno e o volante Fernandinho, os mais experientes do elenco.

Outra ausência certa para Felipão é a do meia-atacante David Terans, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outros nomes como o lateral-esquerdo Abner e o volante Hugo Moura também não atuar para se recuperar fisicamente.

A equipe ocupa a quinta colocação na competição nacional, com 31 pontos, mas vem de tropeço na última rodada quando acabou derrotada por 2 a 0 para o Botafogo, fora de casa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Athletico-PR x São Paulo – TV Globo

Internacional x Atlético-MG – TV Globo e Premiere

18h

América-MG x Avaí – Premiere

Cuiabá x Fortaleza – Premiere

19h

Red Bull Bragantino x Juventude – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

Vasco x Chapecoense – TV Globo, SporTV e Premiere

