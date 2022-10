Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão nesta terça-feira

Atualizado em 24 out 2022, 12h09 - Publicado em 24 out 2022, 11h49

Por Da redação Atualizado em 24 out 2022, 12h09 - Publicado em 24 out 2022, 11h49

Athletico Paranaense e Palmeiras entram em campo nesta terça-feira, 25, às 21h45 (de Brasília), na Arena da Baixada, em confronto que abre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming de Furacão Live.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na liderança isolada da competição, com 71 pontos, o Verdão tenta colocar oficialmente as mãos na taça. Para isso, precisa vencer o Furacão e ainda contar com tropeços de Internacional e Corinthians.

Os gaúchos recebem o Ceará, no Beira-Rio, enquanto os paulistas encaram o Fluminense, na Neo Química Arena. Ambos os jogos acontecem na quarta, 26.

No fim de semana, o Palmeiras venceu por 3 a 0 o Avaí e ampliou para dez pontos a vantagem para o Inter, o segundo colocado, restando somente mais 15 em disputa.

Com o resultado, chegou ao 18º confronto consecutivo sem ser derrotado no torneio. O último revés aconteceu justamente diante do Athletico, em 2 de julho. Foi o rival, também, que eliminou a equipe da semifinal da Libertadores.

Para a partida, a única novidade será o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão e substituirá Luan. Com isso, o provável Palmeiras terá: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

Continua após a publicidade

O Furacão, por sua vez, terá em campo um time alternativo já que se prepara para encarar o Flamengo pela decisão da competição sul-americana no próximo sábado, 29, em Guayaquil.

A equipe vem de derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, fora de casa, resultado que manteve o time na sexta colocação, com 51 pontos, ainda dentro do G-7, mas quatro pontos afastado do Fluminense, o quinto, primeiro time com classificação direta à próxima Libertadores.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Brasileiro Série A

21h45

Flamengo x Santos – Premiere

Athletico-PR x Palmeiras – Furacão Live

Brasileiro Série B

19h

Brusque x CRB-AL – SporTV e Premiere

21h30

CSA-AL x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens