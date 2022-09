Athletico-PR x Fluminense: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Athletico Paranaense e Fluminense se enfrentam neste sábado, 3, às 19h (de Brasília), em confronto pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena da Baixada, em Curitiba, com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Furacão Live.

Em terceiro lugar na competição, com 42 pontos, o Tricolor das Laranjeiras tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras – que tem 50 pontos, oito de vantagem. O Verdão, contudo, divide esforços com a semifinal da Libertadores.

Para a partida, o técnico Fernando Diniz ainda não sabe se poderá contar com o volante Nonato, emprestado pelo Internacional e em negociação com o Ludogorets, da Bulgária.

A equipe carioca vem de dois empates consecutivos: diante de Corinthians, pelo primeiro confronto da Copa do Brasil, e do Palmeiras, no último domingo, 27.

O Furacão, por sua vez, também divide atenções entre a competição nacional e a Libertadores. O time ocupa a sexta colocação, com 39 pontos, a última posição no G-6, três pontos a frente do Galo.

Também vindo de dois empates consecutivos, o técnico Luiz Felipe Scolari deve poupar alguns atletas pensando no jogo da volta pela semifinal da Libertadores. O treinador não deu indicativos sobre quem deve, ou não, atuar na partida.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Juventude x Avaí – Premiere

19h

Red Bull Bragantino x Palmeiras – Premiere

Athletico-PR x Fluminense – Furacão Live

20h30

América-MG x Coritiba – Premiere

Brasileiro Série B

11h

Novorizontino x CSA-AL – SporTV e Premiere

16h30

Brusque x Vasco – Premiere

Guarani x Sampaio Corrêa – SporTV e Premiere

17h

CRL-AL x Sport – SporTV e Premiere

19h

Bahia x Tombense-MG – SporTV e Premiere

Chapecoense x Ponte Preta – Premiere

20h30

Operário-PR x Londrina – Premiere

