Nesta quarta-feira, 15, o Corinthians visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, em jogo válido pela 12ª do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 21h30 (de Brasília) e será transmitida pelo canal de TV aberto Globo.

O Timão é vice-líder da competição, com 21 pontos, e tem até o momento seis vitórias, três empates e duas derrotas, um aproveitamento de 63,6%. A equipe paulista vem de vitória por 2 a 0 diante do Juventude, no último sábado 11, e tem o terceiro melhor desempenho como visitante no torneio.

Na Arena da Baixada o aproveitamento do alvinegro é de 50,6%, com mais vitórias do que os próprios donos da casa em duelos entre as equipes: 11 contra nove dos paranaenses.

Ausente dos últimos três jogos, o volante Maycon seguirá fora devido a uma lesão muscular. A opção mais provável do técnico Vitor Pereira deve ser por Giuliano, mas Roni e Cantillo também disputam a vaga.

Recuperado de lesão, o lateral-direito Fagner deve retornar, enquanto o atacante Júnior Moraes, com quadro alérgico, e o zagueiro João Victor, em tratamento de entorse no tornozelo direito, estão fora.

O Athletico é o quinto colocado na tabela, com 17 pontos, tendo acumulado até o momento cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 51,5%.

Vindo de empate sem gols contra o Fortaleza, no último domingo, 12, o Furacão quer vencer o rival com o apoio de sua torcida. O técnico Felipão terá de volta o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Pablo, que cumpriram suspensão.

Os atacantes Canobbio, que estava defendendo a seleção uruguaia, e Vítor Roque, com a seleção brasileira sub-20, também retornam, mas geram dúvidas quanto ao aproveitamento. Canobbio sente dores no tornozelo e está em tratamento.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Brasileiro Série A

19h

Red Bull Bragantino x Coritiba – Premiere

Ceará x Atlético-MG – Premiere e SporTV

20h30

Flamengo x Cuiabá – Premiere

Goiás x Internacional – Premiere

21h30

América-MG x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados) e Premiere

Athletico-PR x Corinthians – Globo (apenas para alguns estados)

Brasileiro feminino

15h30

Cruzeiro x Santos – SporTV

