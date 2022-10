As contas que ameaçam o acesso do Vasco na Série B do Brasileirão

Atualizado em 12 out 2022, 13h53 - Publicado em 12 out 2022, 13h49

Por Da redação Atualizado em 12 out 2022, 13h53 - Publicado em 12 out 2022, 13h49

A 35ª rodada da Série B foi iniciada na última terça-feira, 11, e pode ser decisiva para o Vasco encaminhar – ou também se complicar – na disputa pelo sonhado acesso à elite do futebol nacional em 2023.

Na quarta colocação, com 55 pontos, a equipe carioca tem, pelo menos, três concorrentes diretos na briga: Sampaio Corrêa e Sport, ambos com 52, e o Ituano, com 51.

Curiosamente, o próximo adversário será uma espécie de fiel da balança: o Sport, no domingo, 16, na Ilha do Retiro. Se perder, vê o rival direto empatar em pontos e afunilar a disputa. Se vencer, alarga a vantagem e dá um passo importante para o acesso.

O Ituano, por sua vez, encara o Criciúma no sábado, 15, fora de casa. O time catarinense está na oitava colocação, com 49 pontos, dois a menos do que o rival paulista.

Até o momento, somente o Cruzeiro carimbou vaga – a equipe mineira também já assegurou o título na última sexta-feira, 30. Grêmio e Bahia, com 96,1% e 89,2% de probabilidades matemáticas, são os favoritos para preencherem duas das três vagas restantes.

Na Série B de 2021, subiram: Botafogo, com 70 pontos, Goiás, 65, Coritiba, 64, e Avaí, também com 64. De acordo com a UFMG, neste momento, o número que garante com 100% de certeza o acesso é de 64 pontos.

PLACAR passa a limpo a situação dos postulantes a última vaga:

4º Vasco: 55 pontos

O time tem 64,8% de chances de subir, mas ainda precisará passar por: Sport (fora), Criciúma (casa), Sampaio Corrêa (casa) e Ituano (fora). Todos são concorrentes diretos por vaga e estão entre os dez primeiros da tabela.

Ou seja, para não precisar torcer contra os adversários será necessário, pelo menos, somar mais nove pontos.

5º Sampaio Corrêa: 52 pontos

Apesar da quinta colocação, tem apenas 3% de chances de acesso. Pode chegar a 61 pontos, três abaixo da marca dos 64 estimada para o acesso. Terá ainda difíceis compromissos: Ituano (fora), Vasco (fora) e Londrina (casa).

6º Sport: 52 pontos

É o que mais ameaça o Vasco, com 27,5% de probabilidade de acesso. Pode chegar a exatamente 64 pontos caso vença todas as partidas. Terá pela frente: Vasco (casa), Londrina (fora), Operário Ferroviário (casa) e Vila Nova-GO (fora).

7º Ituano: 51 pontos

Outro que ainda sonha, mas com possibilidades mais remotas se comparado aos pernambucanos: 17,2%. Pode chegar a 63 pontos, um abaixo da marca considerada necessária. Ainda enfrentará: Criciúma (fora), Sampaio Corrêa (casa), Londrina (fora) e Vasco (casa).

