Artilheiro, Germán Cano persegue recorde de Gabigol e Neymar

A temporada do Fluminense é boa, mas ainda melhor é a de Germán Cano. O atacante argentino já bateu recordes com a camisa tricolor, é o artilheiro isolado do Brasileirão e atual goleador de 2022 em todo o mundo. Restando duas rodadas para o final da temporada, Cano persegue agora marcas históricas de Gabigol e Neymar.

Sem dúvidas, a temporada de Germán Cano é especial. O atleta de 34 anos vive o melhor momento da sua carreira e não cansa de marcar gols. Na última rodada, contra o São Paulo, o argentino garantiu a virada por 3 a 1 em pleno Maracanã com três tentos.

O hat-trick transformou Cano no maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada, chegando ao gol de número 42 e passando a marca de 39 gols de Magno Alves, em 2002. De quebra, igualou Kylian Mbappé como artilheiro do ano de 2022 – Erling Haaland é o terceiro, com 36.

O atacante já havia marcado 41 gols em uma temporada, em 2019, quando defendia o Independiente Medellín, da Colômbia.

Os números da atual edição do Brasileiro também transformaram Cano no maior artilheiro estrangeiro da competição na era dos pontos corridos, passando o colombiano Aristizábal que anotou 21 gols pelo Cruzeiro em 2003.

Entre feitos e marcas históricas, Germán Cano agora tem uma nova meta: alcançar o recorde de Gabigol e Neymar – ambos empatados com 43 gols, como maiores artilheiros do futebol brasileiro em uma mesma temporada.

O astro do Paris Saint-Germain alcançou a marca em 2012, quando atuava pelo Santos. Já Gabriel Barbosa atingiu o número há pouco tempo, em 2019, pelo Flamengo.

Em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e já classificado para a Libertadores, o Fluminense termina a temporada recebendo o Goiás na próxima quarta-feira e visitando o Bragantino, no domingo. Duas oportunidades para Germán Cano fazer o L e bater novos recordes com a camisa tricolor carioca.