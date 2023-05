Artilheiro e garçom: a influência de Tiquinho Soares no Botafogo

Três jogos e três vitórias, 100% de aproveitamento. O início de Campeonato Brasileiro do Botafogo supera as expectativas até mesmo do próprio torcedor alvinegro. A boa sequência de resultados e performance da equipe carioca passa por um nome: Tiquinho Soares. O atacante é o principal responsável por comandar o ataque do Glorioso e colocar a bola nas redes.

Foram necessárias apenas três rodadas de Brasileirão para Tiquinho Soares se destacar. Peça fundamental no esquema do técnico Luís Castro e titular em todas as oportunidades, o atacante do Glorioso soma três gols e duas assistências na competição. Nenhum outro jogador participou diretamente de tantos gols neste início de campeonato como o camisa 9 alvinegro.

Na estreia, contra o São Paulo, Tiquinho precisou de quatro minutos para balançar a rede tricolor. Na rodada seguinte, contra o Bahia, fora de casa, o atacante virou garçom e serviu duas vezes para os gols de Júnior Santos e Tchê Tchê. No clássico, contra o Flamengo, o atacante cravou dois gols e garantiu a vitória do Glorioso por 3 a 2 em pleno Maracanã.

Tiquinho chegou ao Botafogo na metade da última temporada, em agosto de 2022, após deixar o Olympiacos, da Grécia. O atacante também passou pela China, mas foi em Portugal, com a camisa do Porto, que fez sucesso e atingiu números de destaque. Desde que voltou ao Brasil, Tiquinho fez 32 jogos: 18 gols e seis assistências.

Ainda na última temporada, pelo Brasileirão, foram 14 jogos que mudaram a expectativa do próprio Botafogo. Com o atleta em campo, a equipe carioca ganhou 57% dos jogos, sem ele, foram apenas 29%. A média de gols da equipe subiu de 0.9 para 1.4 gols por partida.

Além do desempenho de Tiquinho, o Botafogo de Luís Castro fez história no Campeonato Brasileiro durante a última rodada. Com uma sequência invicta de 12 jogos, a equipe alvinegra carioca não liderava a primeira divisão do futebol nacional desde 2013, há quase 10 anos. Na época, o Glorioso ainda contava com Seedorf no elenco.

O Botafogo tenta dar sequência na boa fase e seguir na liderança isolada do Brasileirão. Para isso, Tiquinho Soares e companhia entram em campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), para receber o Atlético-MG no Engenhão.

ELE É…. 🔥 Artilheiro do #NossoMelhor até aqui, peça fundamental na liderança do Botafogo, fazendo a diferença no primeiro mês da minha competição. Tiquinho Soares. Alvinegro. Glorioso. Craque @assaioficial do mês de Abril do #CampeonatoDoBrasileiro! 🏆 pic.twitter.com/zeFDj4udea — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) May 5, 2023