Arena cheia, vídeo de Neymar e emoção: a apresentação de Suárez no Grêmio

Depois de uma longa especulação envolvendo seu futuro, o atacante Luis Suárez enfim foi apresentado ao Grêmio, seu novo clube. Aos 35 anos, o atacante chega ao Tricolor com contrato até dezembro de 2024 e já foi o protagonista de um grande momento, na última quarta-feira, 4: um evento que levou mais de 30.000 torcedores à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e emocionou o ídolo uruguaio.

Além do apoio da torcida à nova contratação, com direito a aplausos e cânticos, a organização tratou de trazer homenagens ao atacante. Ele recebeu a camisa 9 de um compatriota e ídolo tricolor, o ex-zagueiro Atílio Ancheta. Já em campo, vídeos de ex-companheiros de Luisito, como Neymar, Lucas Leiva, Sergio Busquets e Diego Lugano, lhe desejaram sucesso, bem como uma gravação de seus três filhos (Delfina, Benjamin e Lautaro), que emocionaram o artilheiro.

Quando pegou o microfone, em uma mistura de espanhol com português, disse que chegou ao Brasil para jogar bom futebol e contribuir com o sucesso do clube. “Nos últimos dias, recebi um carinho incrível. Estou muito agradecido. Prometo que vou jogar futebol, fazer gols e ganhar títulos para que o Grêmio volte ao lugar onde deve estar.”

Mais de 30.000 torcedores compraram ingressos para ir à Arena, pagando 10 reais. Sócios torcedores, a depender do plano, desembolsaram 5 reais ou tiveram entrada franca. Luis Suárez chega ao Grêmio após curta passagem pelo Nacional, do Uruguai, clube que o revelou. O atacante é um dos maiores da posição de sua geração, fez história no Barcelona e teve passagens marcantes por Liverpool e Atlético de Madri.

Agora o adm pode postar o momento do primeiro encontro entre Ancheta e Luisito😅💙🇺🇾 pic.twitter.com/q5KHKYFqzX — Grêmio FBPA (@Gremio) January 5, 2023