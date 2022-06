Arboleda rompe ligamento do tornozelo, será operado e pode perder Copa

O zagueiro Robert Arboleda, do São Paulo, teve constatado um rompimento de ligamento em seu tornozelo esquerdo após exames realizados nesta sexta-feira, 24, e terá que passar por cirurgia. O clube não informou o prazo de recuperação, mas é possível que ele não volte a jogar nesta temporada – o que comprometeria também suas chances de defender o Equador na Copa do Mundo de 2022, entre novembro e dezembro, no Catar.

Arboleda se machucou na última quinta-feira, 23, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O lance ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo, em disputa de bola com o atacante palmeirense Rafael Navarro. O zagueiro tricolor caiu de mau jeito, torceu o tornozelo na queda e saiu com muitas dores.

Apesar de aguardar o laudo do departamento médico, um possível afastamento por longo período gerou preocupação antes mesmo de se tornar oficial.

“Temos apenas 20 jogadores em condições de jogo. Não posso perder mais ninguém, não posso cometer mais um erro por falta de informação, a não ser que aconteça o que aconteceu hoje, jogador prender o pé no chão. Aí é o imponderável”, lamentou o técnico Rogério Ceni.

Arboleda aumenta ainda mais o número de baixas de Ceni na temporada. Além do defensor, a lista já conta com nomes como Nikão, Gabriel Sara, Alisson, Andrés Colorado, Luan, Caio, Walce e Talles Costa.

Na temporada, o jogador atuou em 24 das 40 partidas disputadas pelo São Paulo, 23 delas como titular. Ele ainda marcou quatro gols, sendo considerado o principal pilar da zaga tricolor.

O equatoriano chegou ao clube em 2017, após se destacar pela Universidad Católica-EQU. Chegou a protagonizar casos de indisciplina, mas vivia na atual temporada um de seus melhores momentos na carreira.

