Após Vasco decepcionar, Ituano e Londrina renovam esperanças de acesso

O Vasco da Gama frustrou a torcida em São Januário ao perder por 3 a 2 para o Sampaio Corrêa, na última quinta-feira, 27, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time carioca precisava de uma vitória para garantir matematicamente o acesso, mas sofreu o revés com um gol nos acréscimos do time maranhense e reaqueceu a briga. O Ituano, atual campeão da Série C, e o Londrina, são candidatos a “roubar a vaga” e se enfrentam nesta sexta-feira, 28. Por enquanto, apenas o campeão Cruzeiro e o Grêmio se garantiram na elite, enquanto o Bahia tem situação mais confortável.

A derrota em casa deixou o Vasco em situação delicada, porque, com 59 pontos, e só mais um jogo a fazer, pode ser alcançado por Londrina, Ituano e Sport. A equipe treinada por Jorginho já não conseguiu acesso à elite do futebol brasileiro em 2021, o que lhe coloca ainda mais pressão para última rodada.

O Galo Rubro-negro de Itu, com 54 pontos, tem confronto direto com o Tubarão, com 53, nesta sexta-feira, no Estádio do Café, a partir das 19h. Quem vencer, chegará à última rodada com chances reais de subir. Caso o Ituano conquiste os três pontos, a situação fica ainda mais extrema, porque os treinados por Carlos Pimentel vão receber justamente o Vasco, na última rodada, dia 6 de novembro, no Novelli Júnior, no que pode ser uma espécie de final pela Série A. Um empate serviria aos cariocas, enquanto o triunfo valeria um inédito acesso aos paulistas.

Apesar de correr por fora, o Londrina ainda sonha e, se vencer o Ituano, elimina da disputa um candidato direto. O Sport, ainda abaixo na tabela, mas também a seis pontos do Vasco, sonha com o acesso. Porém, para isso precisa vencer o Operário, nesta sexta-feira, em casa, e o Vila Nova, fora, na última rodada.

O Bahia é outro time, que neste momento, aquece a briga. Em quarto, com 58 pontos, joga a 37ª rodada também nesta sexta-feira, contra o Guarani. Se vencer, garantirá o retorno à elite. Caso tropece, vai chegar ao último jogo diante do CRB também em situação de risco. O Sampaio Corrêa ainda também tem uma pequena esperança: precisa vencer o Londrina fora e torcer por uma combinação de tropeços dos concorrentes.

CLUBES NA BRIGA E JOGOS RESTANTES

Bahia: Guarani (casa) e CRB (fora)

Vasco: Ituano (fora)

Ituano: Londrina (fora) e Vasco (casa)

Londrina: Ituano (casa) e Sampaio Corrêa (Fora)

Sampaio Corrêa: Londrina (fora)

Sport: Operário (casa) e Vila Nova (fora)

